Giá dầu Brent tăng vọt lên 91,32 USD/thùng trước rủi ro gián đoạn cung ứng từ Trung Đông Giá dầu thế giới tăng hơn 4,0% trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định giải phóng kho dự trữ kỷ lục từ IEA nhằm bù đắp cú sốc cung từ xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới phục hồi mạnh mẽ vào phiên giao dịch thứ Tư (11/3) do những lo ngại sâu sắc về khả năng gián đoạn nguồn cung. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào kế hoạch của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc giải phóng lượng dự trữ dầu kỷ lục để đối phó với các cú sốc địa chính trị từ xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng hơn 4%

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3,52 USD, tương đương 4,0%, chốt ở mức 91,32 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,69 USD, tương đương 4,4%, đạt mức 87,14 USD/thùng. Diễn biến này diễn ra sau khi cả hai loại dầu đều lao dốc hơn 11% trong phiên trước đó.

Đề xuất giải phóng kho dự trữ lớn nhất lịch sử của IEA

Theo Wall Street Journal, IEA đang đề xuất một kế hoạch giải phóng dầu dự trữ khẩn cấp với quy mô lớn chưa từng có. Lượng dầu được đề xuất dự kiến vượt mức 182 triệu thùng mà các nước thành viên từng tung ra vào năm 2022 khi xung đột Nga – Ukraine bắt đầu. Một cuộc họp khẩn đã được triệu tập và quyết định cuối cùng dự kiến đưa ra vào ngày 11/3.

Dù vậy, giới phân tích vẫn bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của biện pháp này. Chuyên gia tại Goldman Sachs nhận định rằng đợt giải phóng kho dự trữ dù lớn cũng chỉ đủ bù đắp cho khoảng 12 ngày gián đoạn xuất khẩu từ vùng Vịnh (ước tính 15,4 triệu thùng/ngày). Nhà phân tích Bjarne Schieldrop từ SEB cho biết thị trường dường như không tin rằng động thái này sẽ giúp ích nhiều trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Áp lực từ khu vực Trung Đông và dự báo giá

Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang tăng cường nguồn cung qua cảng Yanbu ở Biển Đỏ để giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng này vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế nếu nguồn cung từ các nước láng giềng như Iraq hay Kuwait tiếp tục sụt giảm.

Công ty tư vấn Wood Mackenzie cảnh báo xung đột đang cắt giảm khoảng 15 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày từ vùng Vịnh. Tình trạng này có thể đẩy giá dầu thô lên tới 150 USD/thùng trong thời gian tới. Morgan Stanley cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi có giải pháp nhanh chóng, sự gián đoạn năng lượng vẫn có thể kéo dài thêm nhiều tuần.

Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ giảm 3,2%

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ giảm 10,0 cent, tương đương 3,2%, xuống còn 3,02 USD/mmBtu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dự báo thời tiết ấm hơn trong hai tuần tới, giúp giảm bớt áp lực tiêu thụ sưởi ấm.

Sản lượng khí đốt trung bình tại 48 tiểu bang của Mỹ đạt 109,9 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 3. Theo dữ liệu từ LSEG, mức dự trữ hiện tại đang ổn định ở mức chỉ thấp hơn khoảng 2% so với thông thường, giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng dù lưu lượng khí đến các nhà máy xuất khẩu LNG có sự sụt giảm nhẹ.