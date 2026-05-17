Giá dầu Brent và WTI tăng nhẹ, dầu thô duy trì đà phục hồi trong phiên ngày 14/5/2026 Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/5, giá dầu Brent đạt 106,133 USD/thùng và dầu WTI đạt 101,583 USD/thùng. Giá khí gas tăng 0,81%, xăng RBOB giảm nhẹ 0,11%.

Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên giao dịch kết thúc ngày 13/5/2026. Giá dầu thô Brent đóng cửa ở mức 106,133 USD/thùng, tăng 0,48% so với phiên trước đó. Tương tự, dầu WTI cũng tăng 0,56%, đạt ngưỡng 101,583 USD/thùng, củng cố xu hướng hồi phục mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt

Đáng chú ý, mức giá hiện tại của dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt 64,05% và 65,72% so với một năm trước. Theo sát diễn biến thị trường, khí gas tự nhiên cũng ghi nhận mức tăng 0,81%, đạt 2,8873 USD/MMBtu. Dưới đây là bảng tổng hợp biến động các mặt hàng chính:

Mặt hàng Đơn vị Giá mới nhất Tăng/Giảm ngày (%) So với năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 101,583 0,56% 65,72% Dầu Brent USD/thùng 106,133 0,48% 64,05% Khí gas USD/MMBtu 2,8873 0,81% -14,66% Xăng RBOB USD/gallon 3,6146 -0,11% 69,02%

Thị trường dầu thô kỳ hạn

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 7/2026 chốt phiên tại mức 106,01 USD/thùng, tăng nhẹ so với mức 105,63 USD của phiên trước đó. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 12/2026 và tháng 5/2027 lần lượt giữ ở mức 89,65 USD và 82,81 USD/thùng, cho thấy kỳ vọng về sự hạ nhiệt của giá dầu trong dài hạn.

Đối với dầu thô WTI, kỳ hạn tháng 6/2026 giao dịch tại 101,51 USD/thùng. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi mức giá cao nhất đạt 101,74 USD và thấp nhất tại 100,72 USD/thùng. Xu hướng giảm dần theo kỳ hạn cũng được ghi nhận rõ nét khi giá kỳ hạn tháng 4/2027 chỉ còn 77,25 USD/thùng.

Sản phẩm tinh lọc và khí gas tự nhiên

Mặt hàng xăng RBOB đi ngược xu hướng chung khi giảm nhẹ 0,11%, xuống mức 3,6146 USD/gallon. Trong khi đó, dầu đốt (heating oil) kỳ hạn tháng 6/2026 duy trì đà tăng nhẹ, đóng cửa ở mức 3,9679 USD/gallon so với 3,9667 USD của phiên trước.

Thị trường khí gas tự nhiên dù tăng trưởng trong ngắn hạn (tăng 9,93% so với tháng trước) nhưng vẫn chịu áp lực lớn khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm tổng cộng 14,66%. Kỳ hạn tháng 1/2027 hiện là giai đoạn có mức giá cao nhất, đạt ngưỡng 4,600 USD/MMBtu do các yếu tố mùa vụ.

Chi tiết giá dầu Brent theo kỳ hạn

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mới nhất Tháng 7/2026 105,64 106,17 105,29 106,01 Tháng 8/2026 101,91 102,10 101,27 101,97 Tháng 9/2026 98,05 98,16 97,92 97,92 Tháng 12/2026 89,50 89,65 89,50 89,65

Nhìn chung, thị trường năng lượng đang duy trì trạng thái ổn định với biên độ tăng nhẹ. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các biến động địa chính trị và báo cáo dự trữ kho bãi để xác định xu hướng cho những phiên giao dịch tiếp theo trong tuần.