Giá dầu Brent vượt mốc 110 USD một thùng trong phiên 20/3 Thị trường năng lượng ghi nhận đà tăng sau các cam kết bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và động thái cân đối nguồn cung từ phía Mỹ.

Giá dầu thô thế giới ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch chiều ngày 20/3. Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,67 USD, tương đương 1,5%, đạt mức 110,32 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 33 cent, tương đương 0,3%, giao dịch ở mức 96,47 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, dầu Brent đang trên đà tăng trưởng gần 7%. Ngược lại, dầu thô Mỹ (WTI) dự kiến sẽ giảm khoảng 2%, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp. Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, thực tế thị trường vẫn đang trong tình trạng khan hiếm và khả năng đảo chiều nhanh chóng của giá năng lượng là không chắc chắn do những thiệt hại về sản lượng trước đó.

Nỗ lực đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh các quốc gia hàng đầu châu Âu cùng Nhật Bản và Canada đề nghị tham gia nỗ lực đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đây là khu vực chiến lược quan trọng, nơi lưu thông khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ Năm, các nước bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản đã bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thích hợp để duy trì an ninh hàng hải tại khu vực này sau một thời gian do dự.

Triển vọng nguồn cung từ Mỹ

Để kiềm chế đà tăng vọt của giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lượng dầu của Iran hiện đang bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu. Bên cạnh đó, việc giải phóng thêm dầu thô từ Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ cũng được đánh giá là một phương án khả thi.

Tại thị trường nội địa Mỹ, sản lượng dầu thô từ Bắc Dakota - bang sản xuất dầu lớn thứ ba của quốc gia này - dự kiến sẽ tăng trưởng trong những tháng tới. Các nhà điều hành đang bắt đầu khởi động lại các giếng dầu tạm ngừng hoạt động khi các hạn chế về thời tiết mùa đông dần được nới lỏng.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên Khoáng sản Bắc Dakota lưu ý rằng tốc độ phục hồi hoạt động sản xuất sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào việc giá dầu duy trì ở mức cao trong bao lâu và kế hoạch ngân sách đã được ấn định của các công ty dầu khí lớn.