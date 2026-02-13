Giá dầu cọ chịu áp lực khi Indonesia tạm dừng kế hoạch nhiên liệu sinh học Thị trường dầu cọ toàn cầu đối mặt với áp lực dư cung sau khi Indonesia dừng mở rộng sản xuất biodiesel, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu do chuyển sang các loại dầu thực vật thay thế.

Động thái tạm dừng kế hoạch bắt buộc pha trộn 50% nhiên liệu sinh học (biodiesel) của Indonesia, kết hợp với kỳ vọng sản lượng tăng cao trong những tháng tới, đang tạo ra áp lực giảm giá đáng kể lên thị trường dầu cọ toàn cầu. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng sản lượng tổng thể chậm lại có thể là yếu tố hạn chế đà giảm này trong trung hạn.

Dự báo biến động giá và nguồn cung từ Đông Nam Á

Nhà phân tích Dorab Mistry cho biết, giá dầu cọ tương lai trên thị trường Malaysia dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi từ 3.800 - 4.300 ringgit (tương đương 968 - 1.096 USD) mỗi tấn từ nay đến tháng 7/2026. Mặc dù sản lượng đang ở giai đoạn khan hiếm, nhưng lượng tồn kho không giảm đáng kể, khiến giá có xu hướng đi xuống trong 1-2 tháng tới.

Sản lượng từ khu vực Đông Nam Á, nơi cung cấp gần 90% lượng dầu cọ toàn cầu, dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2026 nhờ điều kiện thời tiết cải thiện tại Indonesia. Cụ thể, sản lượng dầu cọ của Indonesia ước tính đạt 48,8 triệu tấn vào năm 2026, trong khi Malaysia đạt khoảng 19,7 triệu tấn.

Hoạt động sản xuất dầu cọ tại Đông Nam Á dự kiến có sự chuyển dịch về sản lượng giữa các quốc gia hàng đầu vào năm 2026.

Sự phân hóa nhu cầu giữa các thị trường lớn

Diễn biến giá dầu cọ hiện đang chịu tác động trái chiều từ hai quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc:

Ấn Độ: Nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ khi giá giảm, giúp giải phóng lượng tồn kho tại Malaysia vốn đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng.

Nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ khi giá giảm, giúp giải phóng lượng tồn kho tại Malaysia vốn đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng. Trung Quốc: Nhu cầu tiếp tục suy giảm do nước này mở rộng năng lực ép dầu đậu tương trong nước và ưu tiên các loại dầu thực vật rẻ hơn như dầu hạt cải.

Bên cạnh các yếu tố thương mại, năng lực sản xuất của Indonesia còn đối mặt với rủi ro từ việc chính quyền tịch thu một số đồn điền, dẫn đến tình trạng thiếu bảo dưỡng và giảm lượng phân bón sử dụng.

Triển vọng tiêu thụ dầu thực vật toàn cầu

Trong mùa vụ 2025/26, lượng tiêu thụ dầu ăn toàn cầu dự kiến tăng 7,1 triệu tấn, trong khi sản lượng chỉ tăng 5,3 triệu tấn. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ Indonesia (GAPKI), sản lượng dầu cọ thô của quốc gia này dự kiến tăng từ 2% - 3% trong năm nay, sau khi đã ghi nhận mức tăng 8% lên 51,98 triệu tấn vào năm 2025.

Nhìn chung, dù áp lực ngắn hạn là hiện hữu, nhưng triển vọng giảm tồn kho và tốc độ tăng trưởng sản lượng không quá đột biến tại Indonesia được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá dầu cọ trong dài hạn.