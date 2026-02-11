Giá dầu cọ Malaysia giảm 0,94% trong phiên 10/2 khi chờ đợi dữ liệu từ MPOB Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia biến động trước áp lực từ đồng ringgit tăng giá và báo cáo tồn kho tháng 1/2026. Trong khi đó, xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 2 giảm 14,3%.

Thị trường dầu thực vật thế giới ngày 10/2/2026 chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi công bố dữ liệu chính thức từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB). Tại sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 4/2026 ban đầu tăng 0,26% lên 4.171 ringgit/tấn, nhưng đã giảm trở lại 39 ringgit (tương đương 0,94%) vào giờ nghỉ trưa, chốt ở mức 4.121 ringgit (1.050,74 USD)/tấn.

Áp lực từ tỷ giá và sự thận trọng của thị trường

Đồng ringgit của Malaysia đã tăng 0,25% so với đồng USD trong phiên giao dịch sáng nay. Việc đồng nội tệ mạnh lên trực tiếp khiến dầu cọ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, gây áp lực giảm giá lên các hợp đồng kỳ hạn. Bên cạnh đó, diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn như Đại Liên và Chicago cũng tác động đáng kể đến tâm lý giới đầu tư.

Tại sàn Đại Liên, giá dầu đậu tương DBYcv1 giảm 0,2% và dầu cọ DCPcv1 giảm 0,69% trong giờ nghỉ trưa. Ngược lại, trên sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOc2 duy trì đà tăng nhẹ 0,14%. Sự cạnh tranh về giá giữa các loại dầu thực vật thay thế đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên thị trường toàn cầu.

Dữ liệu tồn kho và sản lượng tháng 1/2026

Theo báo cáo mới nhất từ MPOB, lượng tồn kho dầu cọ của Malaysia đã chấm dứt chuỗi tăng liên tục 10 tháng. Các chỉ số chính trong tháng 1/2026 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (Tháng 1/2026) Khối lượng Biến động so với tháng 12/2025 Tồn kho 2,82 triệu tấn Giảm 7,72% Sản lượng dầu cọ thô 1,58 triệu tấn Giảm 13,78% Xuất khẩu 1,48 triệu tấn Tăng 11,44%

Đáng chú ý, số liệu thực tế về tồn kho thấp hơn so với dự báo trước đó của Reuters (ước tính 2,91 triệu tấn). Tuy nhiên, đà giảm giá vẫn bị kìm hãm bởi dữ liệu xuất khẩu trong 10 ngày đầu tháng 2/2026 từ AmSpec Agri Malaysia, cho thấy mức sụt giảm 14,3% so với cùng kỳ tháng trước, xuống còn 399.995 tấn.

Triển vọng và xu hướng dài hạn

Nhu cầu dầu cọ thế giới dự kiến sẽ có sự phân hóa trong năm 2026. Tại Ấn Độ, nhu cầu được dự báo sẽ phục hồi khi mặt bằng giá hạ nhiệt. Ngược lại, tại Trung Quốc, thị trường có xu hướng chuyển sang các loại dầu thay thế rẻ hơn như dầu hạt cải và dầu đậu tương nội địa.

Ngoài ra, diện tích trồng cọ tại Malaysia dự kiến tăng từ 1,7 triệu ha hiện nay lên 2 triệu ha vào năm 2027, điều này có thể tạo ra áp lực cung lớn trong tương lai. Trong ngắn hạn, việc giá dầu thô Mỹ suy yếu cũng khiến dầu cọ trở nên kém hấp dẫn hơn trong vai trò là nguyên liệu sản xuất diesel sinh học, góp phần duy trì xu hướng thận trọng trên thị trường.