Giá dầu cọ Malaysia giảm về mức 4.529 ringgit/tấn, Indonesia siết chặt xuất khẩu hàng hóa chiến lược Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia giảm nhẹ trong phiên 12/6 theo đà giảm toàn cầu, giữa bối cảnh Indonesia triển khai kế hoạch siết chặt xuất khẩu các mặt hàng chiến lược.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại sàn giao dịch Malaysia ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/06, chịu áp lực từ sự suy yếu của các loại dầu thực vật cạnh tranh và giá dầu thô. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng giá thứ tư liên tiếp nhờ các yếu tố hỗ trợ từ tâm lý thị trường và chính sách nguồn cung.

Diễn biến giá dầu cọ trên sàn Bursa Malaysia

Trong phiên giao dịch sáng nay, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 8/2026 trên sàn Bursa Malaysia giảm 8 ringgit (tương đương 0,18%), chốt ở mức 4.543 ringgit (1.119,79 USD)/tấn. Đến giờ nghỉ trưa, giá hợp đồng này điều chỉnh nhẹ về mức 4.529 ringgit (1.115,52 USD)/tấn.

Mặc dù ghi nhận sự sụt giảm trong phiên ngắn hạn, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn giữ xu hướng tích cực với mức mở cửa tăng 0,44%. Đà giảm hiện tại chủ yếu do tác động từ sàn Đại Liên, nơi giá dầu đậu tương DBYcv1 giảm 0,14% và dầu cọ DCPcv1 giảm 0,27%. Tương tự, tại sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOcv1 cũng ghi nhận mức giảm từ 0,11% đến 0,19%.

Áp lực từ chính sách xuất khẩu và tỷ giá

Thị trường dầu cọ đang chịu tác động kép từ các yếu tố vĩ mô. Chính phủ Indonesia mới đây đã triển khai kế hoạch toàn diện nhằm siết chặt xuất khẩu các mặt hàng chiến lược bao gồm dầu cọ thô (CPO), than đá và niken. Mục tiêu của quốc gia này là kiểm soát chặt chẽ chuỗi giá trị xuất khẩu và gia tăng nguồn thu ngoại tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, đồng ringgit của Malaysia tăng 0,1% so với đồng USD trong ngày hôm nay, khiến dầu cọ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu sử dụng ngoại tệ khác. Ngược lại, giá dầu thô suy yếu do căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm sức hấp dẫn của dầu cọ trong vai trò nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).

Dự báo xu hướng thị trường

Theo phân tích kỹ thuật của chuyên gia Wang Tao từ Reuters, giá dầu cọ có thể thử thách mức hỗ trợ tại 4.576 ringgit/tấn. Trong trường hợp vượt qua ngưỡng kháng cự này, giá mặt hàng này có tiềm năng tiến tới mốc 4.613 ringgit/tấn trong ngắn hạn.

Nhìn chung, dù đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các loại dầu thực vật khác, vị thế của dầu cọ vẫn được củng cố bởi các biện pháp kiểm soát nguồn cung từ Indonesia, quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới.