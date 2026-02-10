Giá dầu cọ Malaysia tăng lên 4.184 Ringgit, dự báo tồn kho chấm dứt chuỗi tăng 10 tháng Giá dầu cọ phục hồi nhờ lực đẩy từ dầu đậu tương và dự báo tồn kho tháng 1 tại Malaysia giảm mạnh do xuất khẩu tăng, kết thúc chuỗi tăng trưởng liên tục từ năm ngoái.

Hợp đồng dầu cọ tương lai tại Malaysia ghi nhận đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9/2, phản ánh xu hướng tăng của thị trường dầu đậu tương tại Chicago và Đại Liên. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu cung cầu sắp được công bố và các hội thảo chuyên ngành quan trọng.

Diễn biến giá dầu cọ trên các sàn giao dịch

Hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 4/2026 trên sàn Bursa Malaysia có sự biến động tích cực trong ngày. Vào đầu phiên giao dịch, giá tăng 12 Ringgit, tương đương 0,29%, đạt mức 4.166 Ringgit (1.060,32 USD)/tấn. Đến giờ nghỉ trưa, đà tăng nới rộng lên 30 Ringgit, tương đương 0,72%, chốt ở mức 4.184 Ringgit (1.063,01 USD)/tấn.

Sự phục hồi này chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường dầu thực vật toàn cầu. Trên sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOc2 tăng 1,63% vào giữa ngày. Tại sàn Đại Liên, giá dầu đậu tương DBYcv1 cũng ghi nhận mức tăng 0,17%, trong khi hợp đồng dầu cọ DCPcv1 giữ giá ổn định sau phiên giảm nhẹ vào buổi sáng.

Yếu tố tiền tệ và xuất khẩu tác động đến thị trường

Đồng Ringgit của Malaysia suy yếu là một trong những nhân tố hỗ trợ giá. Tính đến giờ nghỉ trưa, đồng nội tệ của Malaysia đã giảm 0,13% so với đồng USD. Việc đồng Ringgit giảm giá khiến dầu cọ trở nên cạnh tranh hơn về giá đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, từ đó thúc đẩy nhu cầu thu mua trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, theo khảo sát từ Reuters, lượng tồn kho dầu cọ của Malaysia trong tháng 1/2026 được dự báo sẽ kết thúc chuỗi tăng liên tục kéo dài 10 tháng. Nguyên nhân chính được cho là do hoạt động xuất khẩu duy trì ở mức mạnh mẽ trong khi sản lượng sản xuất bước vào giai đoạn sụt giảm theo mùa.

Phân tích kỹ thuật và áp lực từ thị trường dầu thô

Mặc dù có đà tăng ngắn hạn, thị trường vẫn đối mặt với một số áp lực nhất định. Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters nhận định giá dầu cọ có khả năng vượt qua ngưỡng hỗ trợ 4.148 Ringgit/tấn để hướng xuống mức 4.083 Ringgit/tấn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giá dầu thô Mỹ tiếp tục xu hướng giảm do lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại các khu vực xung đột đã hạ nhiệt. Giá dầu thô suy yếu trực tiếp làm giảm tính hấp dẫn của dầu cọ khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel), tạo ra rào cản cho đà tăng trưởng dài hạn của mặt hàng này.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu chính thức từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) dự kiến công bố vào ngày 10/2/2026 và các thông tin từ Hội nghị Triển vọng Giá (POC) diễn ra từ ngày 9 đến 11/2/2026.