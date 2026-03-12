Giá dầu cọ Malaysia tăng lên 4.460 ringgit/tấn nhờ lực đẩy xuất khẩu Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia tăng 0,72% trong phiên 11/3 nhờ dữ liệu xuất khẩu tăng mạnh và đồng nội tệ suy yếu, bất chấp áp lực từ chi phí logistics quốc tế.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3/2026, giá dầu cọ kỳ hạn tại sàn Bursa Malaysia ghi nhận đà đảo chiều tăng nhẹ. Thị trường được hỗ trợ bởi các báo cáo xuất khẩu tích cực trong 10 ngày đầu tháng và sự sụt giảm của đồng ringgit so với đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thu mua nước ngoài.

Biến động giá trên các sàn giao dịch chính

Hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 5/2026 trên sàn Bursa Malaysia chốt phiên sáng ở mức 4.460 ringgit (tương đương 1.137,46 USD)/tấn, tăng 32 ringgit, tức 0,72%. Trong phiên, có thời điểm giá dầu cọ đã giảm xuống mức thấp nhất là 4.395 ringgit/tấn trước khi phục hồi mạnh mẽ vào giờ nghỉ trưa.

Tại các thị trường liên quan, giá dầu đậu tương BOcv1 trên sàn Chicago ghi nhận mức tăng 2,04%. Ngược lại, trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, hợp đồng dầu đậu tương DBYcv1 và dầu cọ DCPcv1 có sự phân hóa nhẹ khi tăng lần lượt 0,02% và 0,38% vào cuối phiên sáng sau khi mở cửa trong sắc đỏ.

Nhu cầu xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ

Dữ liệu từ các cơ quan kiểm định độc lập cho thấy sự phục hồi đáng kể trong hoạt động xuất khẩu của Malaysia trong giai đoạn từ ngày 1 đến 10/3/2026:

AmSpec Agri Malaysia: Đạt 581.364 tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ tháng 2 (399.995 tấn).

Đạt 581.364 tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ tháng 2 (399.995 tấn). Intertek Testing Services (ITS): Đạt 622.445 tấn, tăng 37,9% so với cùng kỳ tháng 2 (451.340 tấn).

Bên cạnh đó, đồng ringgit Malaysia giảm 0,03% so với đồng USD vào giờ nghỉ trưa, giúp dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các khách hàng giao dịch bằng ngoại tệ, từ đó thúc đẩy nhu cầu thu mua trên thị trường quốc tế.

Tác động từ thị trường năng lượng và địa chính trị

Giá dầu thô thế giới biến động sau đề xuất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc giải phóng lượng dự trữ kỷ lục nhằm bù đắp gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Việc giá dầu thô tăng mạnh đã nâng cao tính hấp dẫn của dầu cọ trong vai trò là nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những thách thức về hậu cần. Hiệp hội Các nhà sản xuất Dầu cọ Indonesia (GAPKI) cảnh báo chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm đã tăng tới 50% do xung đột tại Trung Đông buộc các tàu phải chuyển hướng. Tình trạng này có thể khiến tốc độ vận chuyển chậm lại, dẫn đến tồn kho tăng cao tại Indonesia – quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới.

Triển vọng tại các thị trường tiêu thụ lớn

Tại Ấn Độ, các nhà nhập khẩu đang ưu tiên các lô hàng giao gấp do lo ngại chậm trễ từ các nguồn cung dầu hướng dương và dầu đậu tương. Tuy nhiên, nhu cầu tổng thể từ cả Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang ở mức thận trọng khi lượng dự trữ dầu ăn tại các thị trường này được đánh giá là khá ổn định.

Hiện tại, Indonesia đang theo dõi sát sao mức độ sụt giảm xuất khẩu sang Trung Đông, khu vực vốn chiếm khoảng 5% tổng lượng xuất khẩu dầu cọ của nước này trong năm ngoái, tương đương 1,8 triệu tấn.