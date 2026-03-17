Giá dầu cọ Malaysia tăng lên 4.657 ringgit/tấn, Indonesia có thể áp thêm thuế xuất khẩu Giá dầu cọ Malaysia tăng 1,86% trong phiên thứ tư liên tiếp nhờ lực đẩy từ sàn Đại Liên. Indonesia hiện cân nhắc áp thêm thuế để bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 16/3, đánh dấu ngày tăng điểm thứ tư liên tiếp. Đà tăng này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự bứt phá của thị trường dầu thực vật trên sàn Đại Liên, bất chấp áp lực giảm từ giá dầu thô và dầu đậu tương tại sàn Chicago.

Diễn biến giá dầu cọ trên các sàn giao dịch chính

Tại sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 6/2026 ghi nhận mức tăng 85 ringgit, tương đương 1,86%, chốt ở mức 4.657 ringgit (khoảng 1.184,99 USD) mỗi tấn. Trước đó, trong đầu phiên giao dịch, giá đã duy trì đà tăng ổn định ở mức 1,66%, tương ứng 4.648 ringgit/tấn.

Sự hưng phấn lan tỏa từ sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, nơi hợp đồng dầu đậu tương DBYcv1 tăng 0,34% và dầu cọ DCPcv1 tăng mạnh 2,52%. Ngược lại, tại sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOcv1 ghi nhận mức giảm 0,95%. Các chuyên gia phân thị trường cho biết, sự biến động trái chiều này phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt về thị phần giữa các loại dầu thực vật trên quy mô toàn cầu.

Indonesia cân nhắc điều chỉnh chính sách thuế

Chính phủ Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đang xem xét việc áp thêm thuế đối với một số mặt hàng chiến lược, bao gồm cả dầu cọ. Bộ trưởng Kinh tế cấp cao nước này cho biết đây là biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực đến ngân sách quốc gia khi giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.

Indonesia hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, phục vụ nhu cầu thực phẩm và mỹ phẩm toàn cầu.

Bên cạnh đó, Hiệp hội các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học Indonesia (APROBI) dự kiến chương trình thử nghiệm pha trộn 50% dầu diesel sinh học từ dầu cọ (B50) vào nhiên liệu sẽ diễn ra không sớm hơn tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Về triển vọng dài hạn, Hiệp hội Dầu cọ GAPKI dự báo sản lượng dầu cọ thô của Indonesia năm 2025 sẽ đạt 51,66 triệu tấn, tăng 7,3% so với năm trước đó.

Nhu cầu xuất khẩu và các yếu tố tác động

Dữ liệu từ công ty giám định hàng hóa Intertek Testing Services cho thấy xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong nửa đầu tháng 3/2026 đã tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường Ấn Độ, nhập khẩu dầu cọ trong tháng 2/2026 cũng tăng 11% lên mức cao nhất trong 6 tháng do mức chiết khấu hấp dẫn hơn so với các loại dầu cạnh tranh.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu cọ phần nào bị hạn chế do đồng ringgit của Malaysia tăng giá 0,15% so với đồng USD, khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đối với các khách mua nước ngoài. Đồng thời, Malaysia cũng đã nâng giá tham chiếu dầu cọ thô cho tháng 4/2026, đưa thuế xuất khẩu lên mức 9,5%.

Về mặt kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao của Reuters nhận định giá dầu cọ có thể thử thách ngưỡng hỗ trợ 4.494 ringgit/tấn. Trước đó, giá mặt hàng này đã có hai lần không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.612 ringgit/tấn, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu tại các vùng giá cao.