Giá dầu cọ Malaysia tăng phiên thứ hai liên tiếp, đạt 4.582 ringgit/tấn Đà tăng của dầu cọ được củng cố bởi sự khởi sắc của dầu đậu tương toàn cầu, đồng ringgit suy yếu và kỳ vọng từ nhu cầu nhiên liệu sinh học B50 của Indonesia.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp vào ngày 12/3, được thúc đẩy bởi đà tăng của các loại dầu thực vật đối thủ và giá dầu thô thế giới. Bên cạnh đó, việc đồng ringgit suy yếu và kế hoạch thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Indonesia cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Diễn biến giá dầu cọ trên sàn Bursa Malaysia

Hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 5/2026 trên sàn Bursa Malaysia khởi động phiên giao dịch với mức tăng 92 ringgit (tương đương 2,04%), đạt 4.591 ringgit (1.169,38 USD)/tấn. Đến giờ nghỉ trưa, giá điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn giữ mức tăng 83 ringgit, tương đương 1,84%, chốt ở mức 4.582 ringgit (1.166,5 USD)/tấn. Trong phiên, có thời điểm giá đạt mức cao nhất tại 4.628 ringgit/tấn.

Tác động từ thị trường quốc tế và tỷ giá

Đà tăng của dầu cọ diễn ra trong bối cảnh các thị trường dầu thực vật khác đồng loạt đi lên. Cụ thể:

Sàn Đại Liên: Giá dầu đậu tương DBYcv1 tăng 2,21%, trong khi dầu cọ DCPcv1 tăng mạnh 3,55%.

Giá dầu đậu tương DBYcv1 tăng 2,21%, trong khi dầu cọ DCPcv1 tăng mạnh 3,55%. Sàn Chicago: Giá dầu đậu tương BOcv1 ghi nhận mức tăng 1,18%.

Ngoài ra, đồng ringgit của Malaysia giảm 0,38% so với đồng USD trong phiên sáng. Việc đồng nội tệ yếu đi khiến dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, từ đó kích thích nhu cầu thu mua. Cùng lúc đó, giá dầu thô tăng do xung đột tại Trung Đông kéo dài làm tăng tính hấp dẫn của dầu cọ trong vai trò là nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học.

Chính sách nhiên liệu và thuế xuất khẩu

Tại Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, chính phủ đang đẩy nhanh thử nghiệm đường bộ cho hỗn hợp nhiên liệu sinh học B50 (chứa 50% dầu cọ). Động thái này nhằm đối phó với tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu thô và chi phí hậu cần gia tăng. Tuy nhiên, Eddy Martono, Chủ tịch GAPKI, lưu ý rằng chi phí vận chuyển và bảo hiểm đã tăng 50% do các tàu phải thay đổi lộ trình để tránh xung đột, điều này có thể làm chậm tốc độ xuất khẩu và gây áp lực lên tồn kho tại Indonesia.

Tại Malaysia, Hội đồng Dầu cọ nước này thông báo nâng giá tham chiếu dầu cọ thô cho tháng 4 lên mức 3.935,19 ringgit (1.002 USD)/tấn, tăng so với mức 3.896,09 ringgit của tháng 3. Sự thay đổi này kéo theo mức thuế xuất khẩu tăng lên 9,5%, so với mức 9% của tháng trước đó.

Nhận định kỹ thuật

Theo nhà phân tích Wang Tao của Reuters, về mặt kỹ thuật, giá dầu cọ có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ xuống vùng 4.494 – 4.514 ringgit/tấn. Sau giai đoạn tích lũy này, thị trường có khả năng sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự tại mốc 4.616 ringgit/tấn.