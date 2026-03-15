Giá dầu cọ Malaysia tăng phiên thứ hai liên tiếp, đạt mốc 4.582 ringgit/tấn Đà tăng của dầu cọ ngày 12/3 được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng ringgit, giá dầu thô leo thang và lộ trình triển khai nhiên liệu sinh học B50 tại Indonesia.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia ghi nhận phiên tăng trưởng thứ hai liên tiếp vào ngày 12/3, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà tăng của các loại dầu thực vật đối chiếu trên sàn Đại Liên và Chicago. Bên cạnh đó, sự sụt giảm giá trị của đồng nội tệ ringgit và triển vọng tích cực từ ngành nhiên liệu sinh học tại khu vực Đông Nam Á đã tạo lực đỡ quan trọng cho mặt hàng này.

Diễn biến giá trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại sàn giao dịch Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 5/2026 khởi động phiên với mức tăng 92 ringgit, tương đương 2,04%, đạt mức 4.591 ringgit (1.169,38 USD)/tấn. Tính đến giờ nghỉ trưa, mức tăng điều chỉnh nhẹ còn 1,84%, chốt ở ngưỡng 4.582 ringgit (1.166,5 USD)/tấn. Trong phiên, có thời điểm giá chạm mốc cao nhất tại 4.628 ringgit/tấn.

Thị trường thế giới cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, hợp đồng dầu đậu tương DBYcv1 tăng 2,21%, trong khi hợp đồng dầu cọ DCPcv1 tăng mạnh 3,55%. Tại sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOcv1 cũng ghi nhận mức tăng 1,18%.

Thị trường Mặt hàng Mức biến động (%) Bursa Malaysia Dầu cọ (Tháng 5/2026) +1,84% Đại Liên Dầu cọ +3,55% Đại Liên Dầu đậu tương +2,21% Chicago Dầu đậu tương +1,18%

Các yếu tố tác động chính đến thị trường

Đồng ringgit của Malaysia giảm 0,38% so với đồng USD trong phiên giao dịch sáng nay. Việc đồng nội tệ suy yếu giúp dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các nhà nhập khẩu sử dụng ngoại tệ, từ đó kích thích nhu cầu mua vào. Ngoài ra, giá dầu thô thế giới tăng do xung đột tại Trung Đông kéo dài làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung, khiến dầu cọ trở thành nguyên liệu thay thế hấp dẫn cho sản xuất nhiên liệu sinh học diesel.

Đáng chú ý, Indonesia – quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới – đang đẩy nhanh thử nghiệm đường bộ đối với nhiên liệu sinh học B50 (hỗn hợp chứa 50% dầu cọ). Động thái này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu thô trong bối cảnh chi phí logistics và bảo hiểm tăng cao. Theo ông Eddy Martono, Chủ tịch GAPKI, chi phí vận chuyển và bảo hiểm đã tăng 50% do các tàu phải thay đổi lộ trình để tránh khu vực xung đột, gây áp lực lên tốc độ xuất khẩu toàn cầu.

Chính sách thuế và dự báo kỹ thuật

Hội đồng Dầu cọ Malaysia thông báo điều chỉnh giá tham chiếu dầu cọ thô cho tháng 4 lên mức 3.935,19 ringgit (1.002 USD)/tấn, cao hơn mức 3.896,09 ringgit của tháng 3. Sự thay đổi này kéo theo mức thuế xuất khẩu tăng lên 9,5% so với mức 9% hiện hành. Theo quy định, mức thuế suất tối đa 10% sẽ được áp dụng khi giá vượt ngưỡng 4.050 ringgit/tấn.

Về góc độ kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao từ Reuters nhận định, giá dầu cọ có khả năng điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ 4.494 – 4.514 ringgit/tấn trước khi nỗ lực kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 4.616 ringgit/tấn. Hiện tại, dù nhu cầu từ các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc đang có dấu hiệu thiếu hụt, nhưng các yếu tố về chi phí đầu vào và chính sách năng lượng tại Đông Nam Á vẫn đang là động lực chính dẫn dắt thị trường.