Giá dầu cọ tăng vọt hơn 9%, lập kỷ lục trong 3 năm nhờ lực đẩy từ giá dầu thô Hợp đồng dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia tăng mạnh 9,32% lên mức 4.774 ringgit/tấn, mức cao nhất trong hơn một năm qua do kỳ vọng về nhu cầu nguyên liệu diesel sinh học.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần đầy bùng nổ khi tăng hơn 9%, đánh dấu mức tăng trưởng trong ngày lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường dầu thô thế giới đã thúc đẩy triển vọng sử dụng dầu thực vật làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel), tạo đà tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư.

Diễn biến giá dầu cọ tại các sàn giao dịch quốc tế

Trên sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 5/2026 mở cửa phiên giao dịch với mức tăng 407 ringgit, tương đương 9,32%, chốt ở mức 4.774 ringgit (tương đương 1.204,04 USD)/tấn. Trong phiên, có thời điểm giá đã chạm ngưỡng 4.803 ringgit/tấn, mức cao nhất ghi nhận được trong hơn một năm qua.

Đến giờ nghỉ trưa, đà tăng có phần hạ nhiệt nhưng vẫn giữ ở mức cao, tăng 296 ringgit (6,78%), chốt ở mức 4.663 ringgit (1.175,74 USD)/tấn. Sức nóng từ thị trường Malaysia nhanh chóng lan tỏa sang các sàn giao dịch hàng hóa lớn khác trên thế giới.

Sàn giao dịch Mặt hàng Mức tăng đầu phiên Mức tăng giờ nghỉ trưa Đại Liên (Trung Quốc) Dầu đậu tương DBYcv1 +5,97% +5,83% Đại Liên (Trung Quốc) Dầu cọ DCPcv1 +7% +7% Chicago (Mỹ) Dầu đậu tương BOcv1 +4,12% +4,54%

Áp lực từ giá dầu thô và biến động tỷ giá

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng đột biến này là do giá dầu thô Mỹ tăng mạnh từ 20 - 25% trong ngày giao dịch đầu tuần, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Những lo ngại về xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn và ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao.

Khi giá dầu thô đắt đỏ, dầu cọ trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn và kinh tế hơn trong việc sản xuất nhiên liệu diesel sinh học. Bên cạnh đó, đồng ringgit của Malaysia giảm giá từ 0,56% đến 0,61% so với đồng USD trong phiên, giúp dầu cọ trở nên phải chăng hơn đối với các khách mua quốc tế, mặc dù nguồn tin cho biết điều này lại làm giảm nhu cầu thu mua tại một số thời điểm.

Phân tích kỹ thuật và dự báo

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao từ Reuters, giá dầu cọ đang có xu hướng vượt qua các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Cụ thể, giá có thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ 4.444 ringgit/tấn để hướng tới các mốc cao hơn trong khoảng từ 4.517 – 4.615 ringgit/tấn trong ngắn hạn.

Thị trường dầu thực vật toàn cầu hiện đang chịu ảnh hưởng mật thiết từ diễn biến của các loại dầu liên quan khi các mặt hàng này cạnh tranh trực tiếp về thị phần. Với những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu cọ được dự báo sẽ còn chịu nhiều áp lực từ thị trường năng lượng trong thời gian tới.