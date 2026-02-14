Giá dầu cọ thế giới giảm phiên thứ 4 liên tiếp, chạm mốc 4.008 ringgit/tấn Thị trường dầu thực vật thế giới ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp khi giá dầu cọ tại Malaysia và giá dầu đậu tương đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia tiếp tục đà suy giảm trong phiên giao dịch ngày 13/02, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Xu hướng này đẩy thị trường hướng tới tuần sụt giảm thứ hai trong bối cảnh các loại dầu thực vật đối thủ và giá dầu thô thế giới đồng loạt mất giá.

Diễn biến giá dầu cọ trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 04/2026 mở cửa với mức giảm 13 ringgit (0,32%). Đến giờ nghỉ trưa, đà giảm nới rộng lên 0,72% (giảm 29 ringgit), chốt ở mức 4.008 ringgit (tương đương 1.028,75 USD)/tấn. Tính chung từ đầu tuần đến thời điểm khảo sát, giá trị hợp đồng này đã sụt giảm tổng cộng 3,51%.

Thị trường dầu thực vật toàn cầu cũng ghi nhận sắc đỏ tương tự. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), giá dầu đậu tương DBYcv1 giảm 0,86%, trong khi dầu cọ DCPcv1 giảm 1,54%. Tại sàn Chicago (Mỹ), giá dầu đậu tương Bocv1 cũng ghi nhận mức giảm 0,33%. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc sẽ tạm ngừng giao dịch từ ngày 16 đến 23/02/2026 để nghỉ Tết Nguyên đán.

Các yếu tố tác động đến tâm lý thị trường

Đồng ringgit của Malaysia ghi nhận mức giảm nhẹ 0,08% so với đồng USD. Mặc dù biến động này giúp dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các khách mua nước ngoài, nhưng không đủ để bù đắp áp lực từ đà giảm của dầu thô. Giá dầu thô Mỹ suy yếu do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và triển vọng nguồn cung tăng khiến dầu cọ trở thành lựa chọn kém hấp dẫn hơn trong sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).

Bên cạnh đó, chính sách thuế xuất khẩu cũng có sự điều chỉnh. Theo Hiệp hội Dầu cọ Malaysia (MPOB), quốc gia này đã nâng giá tham chiếu dầu cọ thô tháng 3 lên mức 3.896,09 ringgit (996,95 USD)/tấn, từ mức 3.846,84 ringgit của tháng 2. Tuy nhiên, mức thuế xuất khẩu vẫn được duy trì ổn định ở ngưỡng 9%.

Triển vọng và dự báo ngắn hạn

Về phía Indonesia - quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, việc tạm dừng mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học cùng kỳ vọng sản lượng tăng trong những tháng tới đang tạo áp lực lên giá kỳ hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhu cầu thị trường vẫn mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng sản lượng tổng thể chậm lại có thể giúp hạn chế đà giảm sâu.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters nhận định, giá dầu cọ có khả năng sẽ kiểm chứng lại mức hỗ trợ 4.018 ringgit/tấn sau một đợt phục hồi kỹ thuật nhẹ. Trong khi đó, dữ liệu bán hạt giống dầu cọ tại Indonesia năm 2025 cho thấy hoạt động trồng trọt vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp những gián đoạn về quỹ đất.