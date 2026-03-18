Giá dầu Dubai lập kỷ lục 153,25 USD mỗi thùng, cao nhất lịch sử Xung đột tại Iran đẩy giá dầu Trung Đông vượt mức đỉnh của dầu Brent năm 2008, khiến các nhà máy lọc dầu châu Á phải cắt giảm sản lượng và tìm nguồn cung thay thế.

Giá dầu Trung Đông giao ngay vừa ghi nhận mức tăng vọt lên ngưỡng cao nhất từ trước đến nay, chính thức trở thành loại dầu đắt nhất thế giới. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hoạt động giao dịch suy giảm nghiêm trọng do các tác động trực tiếp từ cuộc xung đột tại Iran.

Thiết lập mặt bằng giá kỷ lục mới

Theo dữ liệu từ S&P Global Platts, giá dầu Dubai giao ngay vào ngày 16/3 đối với các lô hàng giao tháng 5/2026 đã được định giá ở mức kỷ lục 153,25 USD/thùng. Con số này chính thức vượt qua mức đỉnh lịch sử 147,50 USD/thùng của dầu Brent được thiết lập vào năm 2008. Bên cạnh đó, giá dầu Oman cũng chạm mốc 147,79 USD/thùng.

Giá dầu Dubai và Oman đồng loạt thiết lập các cột mốc lịch sử mới do căng thẳng địa chính trị.

Đáng chú ý, khoảng chênh lệch giá của dầu Dubai so với hợp đồng hoán đổi đã tăng mạnh lên 56,01 USD/thùng, chiếm khoảng một phần ba giá trị thực tế của dầu. Để so sánh, mức chênh lệch trung bình trong tháng 02/2026 chỉ ở ngưỡng 0,9 USD/thùng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với dầu Oman khi mức chênh lệch đạt 50,57 USD/thùng so với mức 0,75 USD của tháng trước đó.

Loại dầu Mức giá kỷ lục (USD/thùng) Thời điểm/Ghi chú Dầu Dubai 153,25 Ngày 16/03 (Giao tháng 5/2026) Dầu Oman 147,79 Mức cao nhất lịch sử Dầu Brent 147,50 Kỷ lục cũ thiết lập năm 2008 Dầu Murban 111,76 Mức giá giao dịch cùng thời điểm

Nguồn cung bị thắt chặt tại eo biển Hormuz

Dữ liệu từ Kpler cho thấy xuất khẩu dầu từ Trung Đông sang thị trường Châu Á đã sụt giảm mạnh. Trong tháng 03/2026, khối lượng vận chuyển chỉ đạt 11,665 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức gần 19 triệu thùng/ngày của tháng 02/2026. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đã giảm khoảng 32%.

Nguyên nhân chính được xác định là do xung đột khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Việc một số loại dầu đi qua khu vực này bị loại khỏi quy trình định giá đã khiến nguồn cung sẵn có trong các phiên giao dịch trở nên cực kỳ hạn chế. Nhiều nhà giao dịch cho rằng mức giá hiện tại đang bị “bóp méo” và thiếu công bằng do khối lượng giao dịch quá thấp.

Phản ứng của các nhà máy lọc dầu châu Á

Chi phí đầu vào tăng cao đang gây áp lực lớn lên các nhà máy lọc dầu tại châu Á. Trước tình hình giá dầu Dubai và Oman không còn phản ánh đúng thực tế thị trường, nhiều đơn vị đã buộc phải cắt giảm công suất hoạt động hoặc chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Các thị trường tại Châu Mỹ và Châu Phi đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Hiện tại, dầu giao ngay từ Brazil đã ghi nhận mức chênh lệch kỷ lục từ 12-15 USD/thùng so với dầu Brent. Trong khi đó, phần lớn các lô hàng dầu Tây Phi giao tháng 4/2026 cũng đã được bán hết trong bối cảnh nhu cầu thay thế tăng cao đột biến.

Về phía S&P Global Platts, đơn vị này cho biết vẫn đang xem xét lại phương pháp định giá dầu Dubai và khả năng giao hàng thực tế của dầu Trung Đông để đảm bảo phản ánh đúng giá trị giao dịch trên thị trường giao ngay.