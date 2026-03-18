Giá dầu Dubai lập kỷ lục 153,25 USD/thùng, chính thức vượt đỉnh lịch sử của dầu Brent Giá dầu Trung Đông tăng vọt lên mức cao kỷ lục do xung đột Iran, khiến chi phí đầu vào của các nhà máy lọc dầu châu Á tăng mạnh và làm đình trệ vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thô Trung Đông vừa thiết lập các cột mốc kỷ lục mới, chính thức trở thành loại dầu đắt nhất thế giới trong bối cảnh xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Sự gia tăng đột biến này đang tạo áp lực khổng lồ lên các nhà máy lọc dầu châu Á, buộc họ phải cân nhắc cắt giảm sản lượng hoặc tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ khu vực khác.

Biến động giá kỷ lục vượt mọi dự báo

Theo dữ liệu từ S&P Global Platts, giá dầu Dubai giao ngay được ấn định ở mức kỷ lục 153,25 USD/thùng vào ngày 16/3 đối với các lô hàng dự kiến giao tháng 5/2026. Con số này đã chính thức vượt qua mức đỉnh lịch sử 147,50 USD/thùng của dầu Brent được thiết lập vào năm 2008.

Đáng chú ý, khoảng chênh lệch giá (spread) của dầu Dubai so với hợp đồng hoán đổi đã tăng vọt lên mức 56,01 USD/thùng, tương đương khoảng một phần ba giá trị thực của dầu. Để so sánh, mức chênh lệch trung bình trong tháng 02/2026 chỉ ở ngưỡng 0,9 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Oman cũng ghi nhận mức cao kỷ lục 147,79 USD/thùng, với mức chênh lệch đạt 50,57 USD/thùng, cao hơn rất nhiều so với mức 0,75 USD của tháng trước đó.

Nguồn cung thắt chặt do xung đột địa chính trị

Hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông sang châu Á đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Kpler, lưu lượng vận chuyển đã giảm xuống còn 11,665 triệu thùng/ngày trong tháng 03/2026, so với mức gần 19 triệu thùng/ngày của tháng 02/2026. Con số này thấp hơn khoảng 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chính được xác định là do cuộc xung đột khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Việc một số loại dầu đi qua eo biển này bị loại khỏi quy trình định giá đã khiến nguồn cung sẵn có trong các phiên giao dịch trở nên vô cùng hạn chế. Một số nhà giao dịch nhận định mức giá hiện tại là “bất thường và thiếu công bằng” do khối lượng giao dịch quá thấp, không phản ánh đúng thực tế thị trường.

Các nhà máy lọc dầu châu Á tìm hướng đi mới

Trước tình trạng giá dầu khu vực bị “bóp méo”, nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á đã phải chủ động giảm công suất hoạt động. Trong khi giá dầu Dubai và Oman tăng phi mã, giá dầu Murban chỉ đứng ở mức 111,76 USD/thùng, cho thấy sự lệch pha lớn trong cùng một khu vực khai thác.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị thu mua đang ráo riết tìm nguồn cung thay thế từ châu Mỹ và châu Phi:

Dầu Brazil: Đạt mức chênh lệch kỷ lục từ 12-15 USD/thùng so với dầu Brent.

Dầu Tây Phi: Các lô hàng giao tháng 4/2026 tăng giá khoảng 1 USD/thùng và phần lớn đã được bán hết.

Về phía đơn vị định giá, S&P Global cho biết họ vẫn đang theo sát thị trường và khẳng định giá dầu Dubai vẫn phản ánh giá trị giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đang xem xét lại phương pháp định giá và khả năng giao hàng thực tế của dầu Trung Đông để đảm bảo tính minh bạch trong tương lai.