Thị trường Giá dầu hôm nay 18/4/2026: Brent lao dốc về 91,87 USD/thùng Giá dầu hôm nay 18/4/2026 đồng loạt giảm mạnh trên thị trường quốc tế, với dầu thô WTI mất 9,63% còn 85,57 USD/thùng và dầu Brent giảm 7,57% về 91,87 USD/thùng

Bảng giá dầu hôm nay 18/4/2026 trên thị trường thế giới

Giá dầu và các sản phẩm năng lượng liên quan cập nhật ngày 18/4/2026 được tổng hợp chi tiết trong bảng dưới đây, phản ánh mức giảm sâu trên phần lớn các mặt hàng chủ lực.

Mặt hàng Giá Thay đổi % Thay đổi Dầu thô WTI (USD/thùng) 85,57 ▼9,120 -9,63% Dầu Brent (USD/thùng) 91,87 ▼7,520 -7,57% Khí tự nhiên (USD/MMBtu) 2,68 ▲0,0280 +1,06% Xăng (USD/gallon) 3,02 ▼0,1470 -4,65% Dầu sưởi (USD/gallon) 3,44 ▼0,3953 -10,31% Than (USD/tấn) 132,30 ▼1,25 -0,94% Ethanol (USD/gallon) 1,89 ▼0,0075 -0,39% Naphtha (USD/tấn) 874,44 ▼40,99 -4,48% Propane (USD/gallon) 0,78 ▼0,02 -2,02% Uranium (USD/pound) 86,65 ▲0,3500 +0,41% Methanol (CNY/tấn) 3.173,00 ▼15,00 -0,47% Dầu Urals (USD/thùng) 114,65 ▼1,75 -1,50%

Giá dầu Brent và WTI giảm mạnh nhất trong gần 5 tuần

Giá dầu Brent giao sau đã lao dốc về dưới mốc 90 USD/thùng trong phiên, trước khi chốt tại 91,87 USD/thùng với mức giảm 7,520 USD, tương đương 7,57%. Đây là mức giá thấp nhất của dầu Brent trong gần 5 tuần qua. Dầu thô WTI của Mỹ còn giảm sâu hơn, mất 9,120 USD tương đương 9,63% và chốt ở 85,57 USD/thùng.

Mức giảm gần 10% chỉ trong một phiên cho thấy thị trường dầu mỏ đang nhanh chóng gỡ bỏ phần phí rủi ro địa chính trị đã được cộng vào giá suốt gần 50 ngày qua. Giá dầu hôm nay phản ánh kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ sớm được khơi thông trở lại.

Iran mở lại eo biển Hormuz, nút thắt năng lượng được tháo gỡ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn cho tàu thương mại đi lại trong thời gian ngừng bắn. Tuyến hàng hải chiến lược này là nơi trung chuyển khoảng một phần năm lượng dầu thô và khí hóa lỏng của thế giới.

Việc Iran mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu quan trọng nhất giúp giá dầu hôm nay hạ nhiệt, sau gần 50 ngày gián đoạn đã bóp nghẹt một phần đáng kể dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Thông báo được đưa ra sau phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump, rằng những nhượng bộ từ phía Iran có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình rộng hơn tại Trung Đông.

Mỹ có thể giải phóng 20 tỷ USD tài sản Iran bị đóng băng

Giá dầu tiếp tục mở rộng đà giảm sau khi có thông tin Mỹ có thể giải phóng khoảng 20 tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng, để đổi lấy kho uranium đã làm giàu của Tehran. Các vòng đàm phán bổ sung giữa hai bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Thị trường đang ngày càng phản ánh kịch bản cuộc xung đột sắp kết thúc tác động lên nguồn cung. Gần 50 ngày gián đoạn vừa qua đã chặn đứng một phần quan trọng của dòng chảy dầu toàn cầu, khiến giá dầu Brent có lúc vượt 100 USD/thùng trước khi đảo chiều.

Dầu sưởi và xăng dẫn đầu đà giảm tại Mỹ

Ngoài dầu thô, các sản phẩm chưng cất cũng đồng loạt lao dốc trong phiên 17/4. Dầu sưởi giảm mạnh nhất với 10,31%, về 3,44 USD/gallon. Giá xăng RBOB tại Mỹ giảm 4,65% còn 3,02 USD/gallon. Naphtha, nguyên liệu chính cho ngành hóa dầu, mất 4,48% xuống 874,44 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, khí tự nhiên đi ngược xu hướng khi tăng 1,06% lên 2,68 USD/MMBtu. Uranium cũng nhích nhẹ 0,41% lên 86,65 USD/pound, cho thấy nhu cầu năng lượng hạt nhân vẫn ổn định bất chấp biến động của thị trường dầu.

Dầu Urals của Nga và than đá giảm nhẹ

Dầu Urals của Nga giảm 1,50% về 114,65 USD/thùng, mức giảm khiêm tốn hơn so với các loại dầu chuẩn khác do cơ chế giá chiết khấu đặc thù của Nga. Than đá cũng chỉ giảm 0,94% về 132,30 USD/tấn, cho thấy các nguồn năng lượng thay thế ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến tại eo biển Hormuz.

Triển vọng giá dầu những ngày tới

Giá dầu hôm nay cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển từ lo ngại sang kỳ vọng giảm giá. Nếu các vòng đàm phán cuối tuần giữa Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận cụ thể, giá dầu Brent có thể về vùng 85 USD/thùng và WTI xuống quanh 80 USD/thùng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng rủi ro vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa trở lại nếu đàm phán hạt nhân bế tắc hoặc lệnh trừng phạt của Mỹ không được dỡ bỏ. Thị trường châu Âu cũng cần khoảng 21 ngày để các tàu dầu từ vùng Vịnh cập cảng Rotterdam, nên nguồn cung thực tế chưa thể phục hồi ngay lập tức.