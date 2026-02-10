Giá dầu thế giới giảm hơn 2% trong tuần, chấm dứt chuỗi 7 tuần tăng giá liên tiếp Kết thúc tuần giao dịch, cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2% giá trị. Đây là tuần giảm đầu tiên sau gần hai tháng do áp lực dư cung và động thái từ Saudi Arabia.

Thị trường năng lượng thế giới vừa ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên sau chuỗi 7 tuần tăng liên tục. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều sụt giảm hơn 2% giá trị trước những áp lực từ dự báo dư cung và diễn biến bán tháo trên thị trường.

Diễn biến giá dầu trong phiên giao dịch cuối tuần

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), giá dầu thế giới có sự phục hồi nhẹ nhưng không đủ để bù đắp mức giảm của cả tuần. Cụ thể, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 68,05 USD/thùng, tăng thêm 50 cent, tương đương 0,74%.

Cùng thời điểm, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 26 cent, tương đương 0,41%, đóng cửa tại mức 63,55 USD/thùng. Dù có sắc xanh trong phiên cuối tuần, thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ đợt bán tháo trên diện rộng và các dự báo về tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu.

Saudi Arabia hạ giá bán dầu sang châu Á xuống mức thấp nhất 5 năm

Một trong những yếu tố chính tác động đến tâm lý thị trường là động thái điều chỉnh giá từ nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Vào ngày thứ Năm (5/2), Saudi Arabia đã cắt giảm giá bán chính thức (OSP) cho loại dầu thô Arab Light sang thị trường châu Á trong tháng 3.

Mức giá mới này được ghi nhận là thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Đáng chú ý, đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp quốc gia này thực hiện chính sách giảm giá bán để duy trì tính cạnh tranh. Động thái này làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về nhu cầu tiêu thụ yếu và tình trạng nguồn cung đang vượt quá nhu cầu thực tế.