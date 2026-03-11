Giá dầu thế giới giảm mạnh 7%, Brent lùi về mốc 92,17 USD/thùng Thị trường dầu mỏ hạ nhiệt đáng kể sau tín hiệu lạc quan về tình hình Trung Đông và khả năng nới lỏng trừng phạt Nga, đưa giá Brent rời khỏi mức đỉnh 119 USD.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3), đảo ngược đà tăng nóng từ phiên trước đó. Động thái này diễn ra sau khi các tín hiệu ngoại giao cho thấy căng thẳng tại Trung Đông có thể sớm được giải quyết, giúp xoa dịu nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Diễn biến giá dầu thô trên thị trường quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 6,79 USD, tương đương 6,9%, xuống còn 92,17 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 6,55 USD, tương đương 6,9%, chốt phiên ở mức 88,22 USD/thùng. Đáng chú ý, trong phiên có thời điểm cả hai loại dầu đều lao dốc tới 11% trước khi phục hồi nhẹ.

Trước đó, vào phiên thứ Hai, thị trường đã chứng kiến sự bùng nổ khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 ở mốc 119 USD/thùng. Nguyên nhân do lo ngại về việc cắt giảm nguồn cung từ Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất lớn trong bối cảnh xung đột địa chính trị leo thang.

Các yếu tố tác động đến đà giảm giá

Sự đảo chiều nhanh chóng của giá dầu được thúc đẩy bởi những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng chấm dứt sớm xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump với các đề xuất giải quyết xung đột đã tạo ra tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, thị trường còn chịu tác động từ các thông tin sau:

Nới lỏng trừng phạt: Chính phủ Mỹ đang xem xét giảm bớt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Chính phủ Mỹ đang xem xét giảm bớt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để đảm bảo nguồn cung toàn cầu. Kho dự trữ chiến lược: Khả năng giải phóng lượng dầu thô khẩn cấp đang được đưa vào danh sách các lựa chọn để kiềm chế giá năng lượng.

Khả năng giải phóng lượng dầu thô khẩn cấp đang được đưa vào danh sách các lựa chọn để kiềm chế giá năng lượng. Động thái từ G7: Các quốc gia G7 khẳng định sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, dù chưa cam kết cụ thể về việc sử dụng kho dự trữ chiến lược.

Phân tích từ chuyên gia Priyanka Sachdeva tại Phillip Nova cho thấy, thông điệp chung từ các cuộc thảo luận là dầu thô bằng cách nào đó vẫn sẽ tiếp tục chảy vào thị trường, giúp hạ nhiệt áp lực tăng giá. Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent ở mức 66,00 USD/thùng và dầu WTI ở mức 62,00 USD/thùng vào quý IV năm 2026 do tình hình còn nhiều biến động.

Thị trường khí đốt tự nhiên biến động trái chiều

Tại Mỹ, giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn tháng 4 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 2,1%, xuống còn 3,12 USD/mmBtu. Nguyên nhân chủ yếu do dự báo nhu cầu sưởi ấm giảm trong tuần này khi thời tiết ôn hòa hơn bình thường. Sản lượng khí đốt trung bình tại Mỹ trong tháng 3 đạt 110,0 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd), tiệm cận mức kỷ lục.

Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá khí đốt toàn cầu lại chịu áp lực tăng sau khi QatarEnergy tạm ngừng sản xuất tại một số cơ sở do tình trạng bất khả kháng. Sự cố này đã đẩy giá LNG chuẩn Hà Lan vọt lên 21,00 USD/mmBtu, mức cao nhất trong 3 năm qua, trong khi giá tại thị trường châu Á cũng duy trì ở ngưỡng cao gần 16,00 USD/mmBtu.