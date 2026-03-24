Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 11%, xăng trong nước duy trì mức 30.690 đồng/lít Thị trường dầu mỏ thế giới ghi nhận phiên giảm sâu hơn 10% sau tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông, trong khi giá xăng dầu nội địa tiếp tục ổn định nhờ quỹ bình ổn.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục gần 11% trong phiên giao dịch ngày 23/3 (giờ địa phương), phản ứng trước các thông tin hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Tại thị trường nội địa, giá xăng dầu ngày 24/3/2026 vẫn duy trì ổn định theo kỳ điều chỉnh gần nhất của Liên Bộ Công Thương.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu sau tuyên bố của Mỹ

Theo dữ liệu từ Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, giá dầu Brent giảm mạnh 12,25 USD/thùng, tương đương 10,9%, xuống còn 99,94 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI cũng mất 10,10 USD/thùng, tương đương 10,3%, chốt phiên ở mức 88,13 USD/thùng. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ sau chuỗi tăng nóng kéo dài, khi giá dầu Brent từng chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này là thông báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Động thái này mở ra kỳ vọng hạ nhiệt xung đột tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái bất ổn khi biến động giá dầu trong các hợp đồng tương lai 30 ngày đã tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Nhận định chuyên gia và áp lực kinh tế toàn cầu

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đánh giá cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có mức độ nghiêm trọng vượt xa cả hai cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 cộng lại. Các chuyên gia phân tích ước tính sản lượng dầu mỏ tại khu vực Trung Đông có thể giảm từ 7 đến 10 triệu thùng/ngày nếu xung đột leo thang trở lại.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết khả năng giải phóng thêm dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược để bình ổn thị trường hiện ở mức "rất thấp". Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran nhận định còn quá sớm để đánh giá tác động của cú sốc năng lượng đối với lạm phát, nhưng vẫn ủng hộ xu hướng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước ngày 24/3

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu hôm nay tiếp tục duy trì theo mức giá điều hành từ ngày 19/3. Để giữ vững mặt bằng giá này trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, cơ quan quản lý đã thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) ở mức rất cao.

Cụ thể, bảng giá xăng dầu áp dụng tại thị trường trong nước như sau:

| Mặt hàng | Giá bán lẻ (VND/lít hoặc kg) | Mức chi Quỹ BOG (VND) | Xăng E5RON92 27.177 3.000 Xăng RON95-III 30.690 3.000 Dầu diesel 0.05S 33.420 4.000 Dầu hỏa 35.926 3.000 Dầu mazut 180 CST 3.5S 22.189 3.000

Nhìn chung, dù giá dầu thế giới có xu hướng hạ nhiệt trong ngắn hạn, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu sức ép lớn từ bất ổn địa chính trị. Tại khu vực Eurozone, niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023, trong khi Nhật Bản đang cân nhắc điều chỉnh chính sách tiền tệ trước áp lực chi phí năng lượng tăng cao.