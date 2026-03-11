Giá dầu thế giới lao dốc gần 7%, dầu Brent lùi về mức 92,17 USD Giá dầu thế giới giảm mạnh 7% trong phiên ngày 10/3 do kỳ vọng xung đột Trung Đông sớm kết thúc. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ cũng ghi nhận mức giảm 2%.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh gần 7% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3), xóa sạch đà tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm ở phiên trước đó. Sự hạ nhiệt này diễn ra sau khi các tín hiệu chính trị mới làm giảm bớt lo ngại của giới đầu tư về kịch bản gián đoạn nguồn cung kéo dài từ khu vực Trung Đông.

Diễn biến giá dầu thô trên thị trường quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 6,79 USD, tương đương 6,9%, xuống còn 92,17 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 6,55 USD, tương đương 6,9%, chốt phiên ở mức 88,22 USD/thùng. Trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên, cả hai loại dầu chủ chốt này từng có thời điểm lao dốc tới 11%.

Loại dầu Giá chốt phiên (USD/thùng) Mức thay đổi (%) Dầu Brent 92,17 -6,9% Dầu WTI 88,22 -6,9%

Thị trường năng lượng đã trải qua những biến động cực lớn khi vào phiên thứ Hai, giá dầu từng vượt mốc 100 USD/thùng và chạm đỉnh 119 USD/thùng. Nguyên nhân do việc cắt giảm nguồn cung từ Ả Rập Xê Út và các quốc gia sản xuất khác, kết hợp với căng thẳng địa chính trị làm dấy lên rủi ro đứt gãy nguồn cung toàn cầu.

Các yếu tố hạ nhiệt áp lực nguồn cung

Đà giảm của giá dầu được thúc đẩy sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết xung đột đã được chia sẻ, giúp xoa dịu tâm lý lo ngại của thị trường. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump dự báo xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc.

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ đang xem xét các phương án nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga và giải phóng kho dự trữ dầu thô khẩn cấp. Đây là một phần trong gói giải pháp nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá năng lượng toàn cầu.

Nhóm các nước G7 cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với tình trạng giá dầu tăng cao, dù chưa đưa ra cam kết cụ thể về việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Theo phân tích từ Goldman Sachs, ngân hàng này giữ nguyên dự báo giá dầu Brent ở mức 66 USD/thùng và dầu WTI ở mức 62 USD/thùng vào quý IV năm 2026.

Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ điều chỉnh giảm

Song song với thị trường dầu mỏ, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ cũng ghi nhận mức giảm khoảng 2% do dự báo nhu cầu sưởi ấm thấp hơn dự kiến. Hợp đồng khí đốt kỳ hạn tháng 4 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 6,6 cent, tương đương 2,1%, xuống còn 3,12 USD/mmBtu.

Dữ liệu từ công ty tài chính LSEG cho thấy sản lượng khí đốt trung bình tại 48 tiểu bang của Mỹ đạt 110,0 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 3, tăng so với mức 109,2 bcfd của tháng 2. Các chuyên gia khí tượng dự báo thời tiết tại Mỹ sẽ tiếp tục ấm hơn bình thường cho đến ngày 24/3, giữ nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá khi QatarEnergy tạm ngừng sản xuất LNG và tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Việc ngừng sản xuất tại Qatar đã làm sụt giảm khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu, khiến giá chuẩn tại châu Âu (TRNLTTFMc1) và châu Á (JKMc1) duy trì ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm.