Giá dầu thế giới neo quanh 100 USD/thùng, giá xăng trong nước ổn định ngày 15/3 Thị trường dầu thô quốc tế trải qua tuần biến động mạnh dưới tác động của căng thẳng địa chính trị Trung Đông. Tại Việt Nam, giá xăng dầu được giữ nguyên nhờ nỗ lực điều tiết từ Quỹ bình ổn.

Thị trường năng lượng toàn cầu vừa ghi nhận một tuần giao dịch đầy biến động với biên độ tăng giảm lớn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông và các động thái điều tiết nguồn cung từ các cường quốc. Tại thị trường trong nước, cơ quan quản lý đã quyết định giữ ổn định giá bán lẻ thông qua việc chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thị trường dầu thô thế giới rung lắc mạnh

Ngay từ đầu tuần, giá dầu thế giới đã có thời điểm tăng vọt 29%, chạm mức cao nhất kể từ năm 2022. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Saudi Arabia và một số quốc gia thuộc OPEC cắt giảm sản lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông lan rộng. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị chặn lại sau các tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Nga. Reuters cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm giảm áp lực giá năng lượng.

Đến phiên giao dịch ngày 10/3, giá dầu lao dốc khoảng 11% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng kết thúc sớm xung đột với Iran. Dẫu vậy, sự bất ổn vẫn tiếp diễn khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz khiến lo ngại về an ninh vận tải năng lượng gia tăng trở lại trong phiên ngày 11/3.

Các biện pháp can thiệp và dự báo thị trường

Để hạ nhiệt giá dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Đây là đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này, cao hơn gấp đôi so với mức 182 triệu thùng của năm 2022. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Macquarie nhận định khối lượng này chỉ tương đương khoảng 4 ngày sản lượng toàn cầu, khó có thể bù đắp hoàn toàn nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu Brent chốt ở mức 103,1 USD/thùng, trong khi dầu WTI dừng ở mức 98,71 USD/thùng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình trong tháng 3 có thể duy trì trên mốc 100 USD/thùng trước khi có khả năng hạ nhiệt về mức 85 USD/thùng vào tháng 4.

Giá xăng dầu trong nước ngày 15/3

Tại thị trường nội địa, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành mới nhất. Để duy trì mức giá này, cơ quan điều hành đã tăng cường chi sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức cao.

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND/lít hoặc kg) Mức chi Quỹ bình ổn (VND) Xăng RON95-III 25.575 4.000 Xăng E5RON92 22.504 - Dầu diesel 0.05S 27.025 5.000 Dầu hỏa 26.932 4.000 Dầu mazut 180CST 3.5S 18.661 4.000

Đây là lần thứ năm liên tiếp liên Bộ sử dụng công cụ Quỹ bình ổn để hỗ trợ thị trường. Theo Bộ Công Thương, việc giữ ổn định giá xăng dầu là cần thiết nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến chỉ số giá tiêu dùng và đời sống người dân trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều diễn biến khó lường.