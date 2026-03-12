Giá dầu thế giới ngày 12/3 tăng hơn 8 USD mỗi thùng trước rủi ro tại eo biển Hormuz Giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên sáng 12/3 do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp nỗ lực giải phóng dự trữ từ IEA.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (12/3) khi thị trường lo ngại về xung đột kéo dài và nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao những biến động tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến giá dầu thô trên thị trường quốc tế

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 8,54 USD, tương đương 9,28%, lên mức 100,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ tăng 7,22 USD, tương đương 8,28%, đạt mức 94,47 USD/thùng.

Loại dầu Mức giá (USD/thùng) Thay đổi (USD) Tỷ lệ (%) Dầu Brent 100,52 +8,54 9,28% Dầu WTI (Mỹ) 94,47 +7,22 8,28%

Trước đó, vào phiên giao dịch thứ Hai, dầu Brent đã đạt mức 119,50 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, giá sau đó đã điều chỉnh giảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc.

Nỗ lực điều tiết từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thống nhất giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng. Trong đó, Mỹ đóng góp phần lớn với 172 triệu thùng được trích xuất từ Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR).

Tuy nhiên, các nhà phân tích từ ngân hàng ING bày tỏ sự thận trọng về tốc độ dầu có thể tiếp cận thị trường. Nhóm chuyên gia này đặt câu hỏi liệu lượng dầu được giải phóng có đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho đến khi dòng chảy dầu bắt đầu lưu thông ổn định trở lại qua eo biển Hormuz hay không.

Phân tích rủi ro nguồn cung dài hạn

Bà Tina Teng, chiến lược gia thị trường tại Moomoo ANZ, nhận định rằng việc công bố dự trữ dầu mỏ của IEA có thể chỉ là giải pháp tạm thời. Theo chuyên gia này, sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và việc ngừng sản xuất quy mô lớn tại một số quốc gia Trung Đông có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn.

Hiện tại, giới đầu tư đang tiếp tục đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp dự trữ đối với sự cân bằng cung - cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.