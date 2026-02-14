Giá dầu thế giới ngày 13/2/2026: Brent và WTI biến động nhẹ, khí gas giảm 0,27% Ghi nhận sáng ngày 13/2/2026, giá dầu Brent đạt 67,57 USD/thùng, trong khi dầu WTI nhích nhẹ lên 62,85 USD/thùng. Ngược lại, giá xăng và khí gas đồng loạt điều chỉnh giảm.

Thị trường năng lượng thế giới trong phiên giao dịch ngày 13/2/2026 ghi nhận sự phân hóa giữa các mặt hàng chủ chốt. Trong khi giá dầu thô Brent và WTI duy trì đà tăng nhẹ, các mặt hàng xăng và khí gas tự nhiên lại có xu hướng điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch liền trước.

Diễn biến giá dầu thô thế giới

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,85 USD/thùng, tăng nhẹ 0,02% so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu xét trong khung thời gian một tuần, mặt hàng này vẫn đang giảm 1,10%. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu WTI đã tăng trưởng 9,46%.

Tương tự, dầu Brent đạt ngưỡng 67,57 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,08% trong vòng 24 giờ qua. Dù chịu áp lực giảm 0,70% so với tuần trước, dầu Brent vẫn duy trì vị thế tích cực với mức tăng 11,05% so với một năm trước đó.

Bảng giá năng lượng chi tiết ngày 13/2/2026

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại So với hôm qua (%) So với năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 62,85 +0,02 +9,46 Dầu Brent USD/thùng 67,57 +0,08 +11,05 Xăng USD/gallon 1,91 -0,12 +11,77 Khí gas USD/MMBtu 3,20 -0,27 -12,97

Áp lực điều chỉnh tại nhóm xăng và khí gas

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, giá xăng thế giới giảm 0,12% xuống còn 1,91 USD/gallon. Trong ngắn hạn, mặt hàng này đang chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh khi giảm gần 2% chỉ trong vòng một tuần qua, dù vẫn cao hơn 11,77% so với năm 2025.

Khí gas tự nhiên là mặt hàng ghi nhận mức giảm sâu nhất trong phiên hôm nay với tỷ lệ 0,27%, đưa mức giá về 3,20 USD/MMBtu. So với tuần trước, giá khí gas đã sụt giảm tới 6,25%. Đây cũng là mặt hàng duy nhất trong nhóm năng lượng ghi nhận mức giá thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái với mức giảm 12,97%.

Phân tích xu hướng thị trường

Nhìn chung, mặc dù có những biến động trái chiều theo ngày, xu hướng trung hạn của thị trường năng lượng (ngoại trừ khí gas) vẫn giữ ở mức cao hơn so với nền giá của năm trước. Các nhà đầu tư đang thận trọng quan sát các tín hiệu từ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong bối cảnh giá xăng dầu có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh của tháng trước.