Giá dầu thế giới ngày 6/3: Dầu WTI và Brent đồng loạt điều chỉnh giảm Trong phiên giao dịch ngày 6/3/2026, giá dầu thô WTI giảm 1,81% xuống còn 79,52 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về mức 84,17 USD/thùng. Các mặt hàng xăng và khí gas cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.

Sáng ngày 6/3/2026, thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ ở hầu hết các mặt hàng giao dịch chủ chốt. Mặc dù giảm so với phiên hôm trước, nhưng xét trên bình diện trung và dài hạn, giá dầu thô vẫn đang neo ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến chi tiết giá các mặt hàng năng lượng

Theo dữ liệu mới nhất từ các sàn giao dịch thương mại, giá dầu thô WTI ghi nhận mức giảm 1,81%, hiện giao dịch ở ngưỡng 79,52 USD/thùng. Tương tự, dầu Brent cũng giảm 1,43%, xuống còn 84,17 USD/thùng. Mặt hàng xăng tiêu chuẩn giảm 1,46%, đứng ở mức 2,59 USD/gallon. Riêng khí gas tự nhiên ghi nhận mức giảm nhẹ nhất với 0,71%, giao dịch tại 2,98 USD/MMBtu.

Mặt hàng ĐVT Giá hiện tại So với hôm qua (%) So với 1 năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 79,52 -1,81 +38,45 Dầu Brent USD/thùng 84,17 -1,43 +38,30 Xăng USD/gallon 2,59 -1,46 +51,79 Khí gas USD/MMBtu 2,98 -0,71 -19,11

Phân tích xu hướng thị trường trung và dài hạn

Đáng chú ý, mặc dù có sự sụt giảm trong ngắn hạn so với phiên hôm qua, nhưng so với tuần trước và tháng trước, giá dầu thô vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, dầu WTI đã tăng 18,62% so với tuần trước và 23,52% so với một tháng trước đó. Điều này cho thấy các yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng giá chung của thị trường năng lượng.

Trong khi đó, mặt hàng xăng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 51,79%. Ngược lại, khí gas tự nhiên là mặt hàng duy nhất trong danh mục ghi nhận mức giảm sâu trong dài hạn, thấp hơn 19,11% so với một năm trước đó.

Nhìn chung, sự điều chỉnh trong phiên ngày 6/3 có thể được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật của thị trường. Việc giá dầu duy trì ở mức cao so với năm ngoái tiếp tục đặt ra những thách thức về chi phí đầu vào cho các ngành vận tải và sản xuất toàn cầu.