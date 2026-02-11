Giá dầu thế giới ngày 9/2: WTI và Brent giảm nhẹ, khí gas lao dốc gần 6% Phiên giao dịch ngày 9/2/2026 ghi nhận giá dầu WTI giảm xuống 63,20 USD/thùng và Brent còn 67,62 USD/thùng. Ngược lại, giá khí gas chịu áp lực bán mạnh với mức giảm 5,97%.

Thị trường năng lượng thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/2/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu thô và xăng chỉ điều chỉnh nhẹ so với phiên trước, mặt hàng khí gas tự nhiên chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về giá trị.

Thị trường dầu thô thế giới ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 9/2/2026.

Diễn biến giá dầu thô và xăng thành phẩm

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,20 USD/thùng, giảm 0,53% so với phiên hôm qua. Tương tự, dầu Brent tiêu chuẩn cũng ghi nhận mức giảm 0,60%, hiện đứng ở ngưỡng 67,62 USD/thùng. Tuy nhiên, nếu xét trong khung thời gian dài hạn, giá dầu vẫn duy trì xu hướng tích cực với mức tăng lần lượt 10,12% cho dầu WTI và 11,24% cho dầu Brent so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng xăng thành phẩm có biến động không đáng kể khi chỉ giảm nhẹ 0,03%, duy trì mức giá 1,95 USD/gallon. Đáng chú ý, mặt hàng này đã tăng tới 14,09% so với một năm trước đó, cho thấy sức ép chi phí nhiên liệu vẫn ở mức cao so với dài hạn.

Áp lực bán mạnh trên thị trường khí gas

Trái ngược với sự ổn định tương đối của nhóm dầu mỏ, thị trường khí gas tự nhiên ghi nhận phiên giao dịch tiêu cực. Giá khí gas đã giảm mạnh 5,97%, xuống còn 3,21 USD/MMBtu. Đây là mặt hàng duy nhất trong danh mục năng lượng ghi nhận chỉ số tăng trưởng âm ở tất cả các cột mốc: giảm 0,60% so với tuần trước, giảm 5,61% so với tháng trước và giảm sâu 12,70% so với cùng kỳ năm 2025.

Bảng tổng hợp giá năng lượng thế giới ngày 9/2/2026

Mặt hàng ĐVT Giá hiện tại So với hôm qua (%) So với 1 năm trước (%) Dầu WTI USD/thùng 63,20 -0,53 +10,12 Dầu Brent USD/thùng 67,62 -0,60 +11,24 Xăng USD/gallon 1,95 -0,03 +14,09 Khí gas USD/MMBtu 3,21 -5,97 -12,70

Nhìn chung, dù có sự điều chỉnh trong ngắn hạn, thị trường dầu mỏ vẫn đang neo ở mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó, sự suy yếu liên tục của giá khí gas cho thấy sự dư thừa nguồn cung hoặc nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh trong lĩnh vực này.