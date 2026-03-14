Giá dầu thế giới tăng 30% lên 119 USD/thùng do xung đột Iran gây gián đoạn cung ứng

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng kỷ lục 30%, chạm ngưỡng xấp xỉ 119 USD/thùng vào ngày 09/03, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông lan rộng. Tình trạng gián đoạn sản xuất và xuất khẩu từ các cường quốc năng lượng đang tạo ra một "cơn bão hoàn hảo" đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Chuỗi cung ứng từ các cường quốc dầu mỏ bị tê liệt

Theo các nguồn tin trong ngành, Ả Rập Xê Út - nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới - đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu chính thuộc quản lý của tập đoàn Saudi Aramco. Động thái này đưa Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia vùng Vịnh tiếp theo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tại Iraq, sản lượng tại các mỏ dầu lớn ở miền Nam đã bị cắt giảm tới 70%, chỉ còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày. Tương tự, Kuwait Petroleum Corp cũng thông báo giảm sản lượng từ ngày 07/03 và chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Trong khi đó, tổ hợp lọc dầu của Bapco Energies tại Bahrain bị hư hỏng nặng, buộc doanh nghiệp này phải tạm dừng hoạt động sau các tác động từ xung đột.

Giá dầu Brent và WTI thiết lập mặt bằng mới

Áp lực nguồn cung đã đẩy giá dầu thô chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Diễn biến cụ thể tại các thị trường chính bao gồm:

Tăng 12%, đạt mức 103,93 USD/thùng. Dầu WTI (Mỹ): Tăng 12,5%, đạt mức 102,31 USD/thùng.

Nhà phân tích Muyu Xu từ Kpler nhận định thị trường đang đối mặt với rủi ro kép: các nhà sản xuất vùng Vịnh cắt giảm sản lượng và eo biển Hormuz - huyết mạch hàng hải quan trọng - bị đóng cửa kéo dài. Hiện tại, hàng trăm tàu chở dầu đang phải nằm chờ do không thể ra vào Vịnh Ba Tư, buộc Ả Rập Xê Út phải chuyển hướng xuất khẩu qua các đường ống dẫn tới Biển Đỏ.

Phản ứng khẩn cấp và các biện pháp can thiệp thị trường

Trước nguy cơ lạm phát và thiếu hụt nguồn cung năng lượng, các bộ trưởng tài chính nhóm G7 dự kiến sẽ thảo luận về khả năng cùng giải phóng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tại Mỹ, giá xăng đã tăng khoảng 11% chỉ trong một tuần, thúc đẩy các nhà lập pháp kêu gọi chính phủ bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Tại châu Á, Nhật Bản - quốc gia nhập khẩu khoảng 95% dầu từ Trung Đông - đã yêu cầu các kho dự trữ quốc gia chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho. Hàn Quốc cũng lần đầu tiên sau gần 30 năm công bố biện pháp áp trần giá nhiên liệu. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện loại bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu nhằm ổn định thị trường nội địa.

Tình hình dự báo còn diễn biến phức tạp khi Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu để đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Qatar, nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, cũng đã thông báo tạm dừng các hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh bất ổn leo thang.