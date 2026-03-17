Giá dầu thế giới tăng hơn 2%, Brent vượt mốc 102 USD do lo ngại nguồn cung Sáng ngày 17/3, giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn, khiến sản lượng dầu của UAE giảm một nửa và đẩy giá Brent lên 102,69 USD.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba (ngày 17/3), giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng trưởng hơn 2%, đảo ngược đà giảm sâu của phiên trước đó. Sự phục hồi này chủ yếu do tâm lý lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải huyết mạch của ngành năng lượng toàn cầu, gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Diễn biến giá dầu tại các thị trường chính

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,48 USD, tương đương mức tăng 2,5%, đạt 102,69 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,42 USD, tương đương 2,6%, giao dịch ở mức 95,92 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch liền kề, thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi giá dầu Brent mất 2,8% và dầu WTI giảm tới 5,3%.

Loại dầu Giá hiện tại (USD/thùng) Mức tăng (USD) Tỷ lệ tăng (%) Dầu Brent 102,69 2,48 2,5% Dầu WTI 95,92 2,42 2,6%

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự biến động này là sự cố tại eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Việc gián đoạn lưu thông tại đây đã gây ra những lo ngại về chi phí năng lượng leo thang và áp lực lạm phát gia tăng trên quy mô toàn cầu.

Tác động đến sản lượng và dự báo thị trường

Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng trực tiếp đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Với tư cách là nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), UAE đã phải tạm ngừng sản xuất, khiến sản lượng dầu thô của quốc gia này giảm hơn một nửa so với mức bình thường.

Trước những diễn biến phức tạp, nhiều định chế tài chính lớn đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu trong dài hạn:

Bank of America (BofA): Nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên mức 77,50 USD/thùng, thay vì mức 61 USD/thùng như dự báo trước đó.

Standard Chartered: Điều chỉnh dự báo lên 85,50 USD/thùng so với con số 70 USD/thùng trong báo cáo cũ.

Theo phân tích từ Bank of America, thị trường có thể diễn biến theo hai kịch bản chính. Nếu các dòng chảy được khôi phục nhanh chóng vào tháng 4, giá dầu Brent có thể ổn định quanh mức 70 USD/thùng. Ngược lại, nếu sự gián đoạn kéo dài sang quý II, giá dầu có khả năng sẽ duy trì ở mức cao, khoảng 85 USD/thùng.