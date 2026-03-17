Giá dầu thế giới tăng hơn 2%, dầu Brent vượt ngưỡng 102 USD mỗi thùng Giá dầu Brent và WTI đồng loạt phục hồi hơn 2% trong phiên sáng 17/3 do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz khiến sản lượng của UAE sụt giảm mạnh.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng trưởng hơn 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba (17/3), đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm điểm của phiên trước đó. Động lực tăng giá chủ yếu đến từ những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu khi hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ nghiêm trọng.

Diễn biến giá dầu Brent và WTI

Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng 2,48 USD (tương đương 2,5%), chốt ở mức 102,69 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,42 USD (tương đương 2,6%), lên mức 95,92 USD/thùng.

Mức tăng này bù đắp đáng kể cho đà sụt giảm của phiên giao dịch trước, khi dầu Brent mất 2,8% và dầu WTI giảm tới 5,3%. Thị trường đang phản ứng nhạy bén với các thông tin từ khu vực Trung Đông, đặc biệt là tình trạng tại eo biển Hormuz - "mạch máu" vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz

Việc gián đoạn tại eo biển Hormuz đã gây ra những hệ lụy trực tiếp đến sản lượng khai thác của khu vực. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã buộc phải tạm dừng sản xuất, khiến sản lượng sụt giảm hơn một nửa.

Tình trạng này làm dấy lên rủi ro thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng, kéo theo chi phí năng lượng leo thang và gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu điểm nghẽn này không sớm được khơi thông, thị trường năng lượng sẽ đối mặt với giai đoạn biến động kéo dài.

Dự báo giá dầu dài hạn từ các định chế tài chính

Trước những diễn biến mới, nhiều ngân hàng lớn đã điều chỉnh nâng dự báo giá dầu trong dài hạn để phản ánh sự gián đoạn có thể kéo dài:

Ngân hàng Dự báo cũ (USD/thùng) Dự báo mới năm 2026 (USD/thùng) Bank of America (BofA) 61,00 77,50 Standard Chartered 70,00 85,50

Trong báo cáo mới nhất, Bank of America (BofA) đưa ra hai kịch bản trọng yếu cho thị trường. Kịch bản thứ nhất, nếu dòng chảy được khôi phục nhanh chóng vào tháng 4, giá dầu Brent có thể ổn định quanh mức 70 USD. Ngược lại, nếu sự gián đoạn kéo dài sang quý II, giá dầu có khả năng sẽ tăng vọt lên ngưỡng 85 USD/thùng.