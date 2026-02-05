Giá dầu thế giới tăng hơn 3% sau tuyên bố cứng rắn của ông Trump về Iran Giá dầu WTI và Brent đồng loạt tăng mạnh trong phiên 04/02 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo giới lãnh đạo Iran, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới ghi nhận đà tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 04/02, khi thị trường phản ứng trước những thông điệp cứng rắn từ Washington nhắm vào Tehran. Những diễn biến mới nhất đã thúc đẩy tâm lý lo ngại về rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến giá dầu WTI và Brent

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu WTI giao sau tăng 1,93 USD, tương đương 3,05%, lên mức 65,14 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,13 USD, tương đương 3,16%, đạt mức 69,46 USD/thùng. Đây là một trong những phiên tăng trưởng mạnh nhất của thị trường năng lượng trong thời gian gần đây.

Tác động từ phát ngôn của Tổng thống Mỹ

Động lực chính thúc đẩy giá dầu đến từ cuộc phỏng vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với NBC News. Trong đó, ông cho rằng Lãnh tụ tối cao Iran "nên rất lo lắng" và ám chỉ tiến trình đàm phán giữa hai nước vẫn đang diễn ra nhưng đầy áp lực. "Tôi cho rằng ông ấy nên rất lo lắng. Đúng vậy, nên rất lo lắng. Như các bạn biết, họ đang đàm phán với chúng tôi", ông Trump tuyên bố.

Giá dầu bật tăng mạnh sau tuyên bố cứng rắn của ông Trump về Iran

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nếu Iran không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân. Giới phân tích thị trường nhận định, bất kỳ sự bất ổn nghiêm trọng nào tại quốc gia thành viên OPEC này đều có thể làm đảo lộn cán cân cung - cầu dầu mỏ toàn cầu.

Căng thẳng thực địa và nỗ lực ngoại giao

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi thiết bị này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Phía Mỹ cũng cáo buộc các tàu cao tốc vũ trang của Iran tìm cách tiếp cận tàu thương mại tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, truyền thông Iran đã nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc này.

Mặc dù căng thẳng leo thang, các kênh ngoại giao vẫn đang được nỗ lực duy trì. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân dự kiến sẽ diễn ra tại Muscat, Oman vào ngày 06/06. Các nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông được cho là đang tích cực vận động để giữ các bên ở lại bàn đàm phán, nhằm tránh một kịch bản xung đột vũ trang trực diện.

Trong ngắn hạn, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn sẽ là yếu tố then chốt chi phối giá dầu, khiến thị trường duy trì trạng thái nhạy cảm với mọi động thái từ Washington và Tehran.