Giá dầu thế giới tăng mạnh 4% lên mức 91,32 USD/thùng do lo ngại nguồn cung Giá dầu Brent và WTI phục hồi mạnh mẽ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất giải phóng kho dự trữ kỷ lục nhằm bù đắp rủi ro gián đoạn từ xung đột Trung Đông.

Giá dầu thế giới ghi nhận đà phục hồi ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 11/3 khi thị trường lo ngại về những cú sốc nguồn cung tiềm tàng từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông. Nhà đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào kế hoạch giải phóng lượng dự trữ dầu kỷ lục từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để hạ nhiệt thị trường.

Diễn biến giá dầu thô thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3,52 USD, tương đương 4,0%, đạt mức 91,32 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,69 USD, tương đương 4,4%, lên mức 87,14 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này đã có sự sụt giảm mạnh hơn 11% vào phiên giao dịch thứ Ba.

Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá dầu tại thời điểm cập nhật:

Loại dầu Giá hiện tại (USD/thùng) Biến động (%) Dầu Brent 91,32 +4,0% Dầu WTI 87,14 +4,4%

Đề xuất giải phóng kho dự trữ kỷ lục của IEA

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, IEA đang đề xuất một kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử. Lượng dầu được đề xuất đưa ra thị trường dự kiến sẽ vượt mức 182 triệu thùng mà các nước thành viên đã từng tung ra vào năm 2022.

Hành động khẩn cấp này nhằm mục đích kiềm chế đà tăng giá dầu trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran có dấu hiệu leo thang. IEA đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và các quốc gia thành viên dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 11/3. Chỉ cần một quốc gia phản đối, kế hoạch có thể bị trì hoãn, gây thêm áp lực lên tâm lý thị trường.

Phân tích của các chuyên gia tài chính

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định rằng, việc giải phóng kho dự trữ với quy mô lớn như đề xuất sẽ bù đắp được khoảng 12 ngày gián đoạn xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh, ước tính tương đương 15,4 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về hiệu quả dài hạn của biện pháp này.

Ông Bjarne Schieldrop, nhà phân tích tại SEB, cho biết: "Thị trường có vẻ không tin rằng việc giải phóng dự trữ chiến lược lớn nhất từ trước đến nay sẽ giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng hiện tại". Trong khi đó, công ty tư vấn Wood Mackenzie cảnh báo nếu xung đột tiếp tục cắt giảm nguồn cung khoảng 15 triệu thùng/ngày, giá dầu thô có thể bị đẩy lên mức 150 USD/thùng.

Thị trường khí đốt và dự trữ năng lượng tại Mỹ

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ lại ghi nhận mức giảm 3,2% xuống còn 3,02 USD/mmBtu. Nguyên nhân chủ yếu do dự báo thời tiết ấm hơn trong hai tuần tới làm giảm nhu cầu sưởi ấm và giá năng lượng toàn cầu hạ nhiệt.

Về phía nguồn cung, sản lượng khí đốt trung bình tại 48 tiểu bang của Mỹ đạt 109,9 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 3, tăng nhẹ so với mức 109,2 bcfd của tháng 2. Tuy nhiên, lưu lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu LNG lớn của Mỹ đã giảm xuống còn 18,1 bcfd do ảnh hưởng từ các gián đoạn vận tải quốc tế.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của nước này cũng đã giảm trong tuần qua do nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng cao, góp phần thắt chặt thêm nguồn cung trên thị trường toàn cầu.