Giá dầu thế giới tăng mạnh 5,6%, dầu Brent đạt mốc 107,38 USD mỗi thùng Thị trường dầu mỏ ghi nhận đà tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và dữ liệu dự trữ tại Mỹ biến động, trong khi IEA sẵn sàng xả thêm kho dự trữ.

Trong phiên giao dịch ngày 18/3, giá dầu thế giới đồng loạt tăng cao do tâm lý lo ngại về nguồn cung thắt chặt trên phạm vi toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 5,6% lên mức 107,38 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng 4%, chốt phiên ở mức 96,32 USD/thùng.

Áp lực nguồn cung và xung đột địa chính trị

Sự gia tăng của giá dầu chủ yếu xuất phát từ các cuộc xung đột mới nhắm vào các cơ sở năng lượng tại Trung Đông. Đáng chú ý, việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu mỗi ngày - đã gây ra cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn chịu áp lực từ chi phí vận chuyển tăng cao và việc giải phóng dầu từ Kho dự trữ chiến lược, dẫn đến mức chiết khấu so với dầu Brent đạt ngưỡng cao nhất trong 11 năm qua.

Biến động dự trữ dầu thô tại Mỹ

Tại thị trường Mỹ, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy sự trái chiều trong dự trữ nhiên liệu. Trong tuần kết thúc ngày 13/3, lượng dự trữ dầu thô đã tăng mạnh 6,2 triệu thùng, nâng tổng mức dự trữ lên 449,3 triệu thùng. Con số này vượt xa dự báo tăng 383.000 thùng của các nhà phân tích thị trường. Ngược lại, lượng dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong cùng giai đoạn.

Động thái can thiệp từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Trước tình hình giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA, khẳng định các nước thành viên có thể tiếp tục xả kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết để hạ nhiệt thị trường. Ông cho biết đợt xả kho lớn nhất lịch sử vừa qua chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng dự trữ hiện có, và các quốc gia vẫn đang nắm giữ khoảng 1,4 tỷ thùng dầu trong kho.

Tính đến ngày 16/3, giá dầu Brent dao động quanh mức hơn 102 USD/thùng. Dù tăng khoảng 10 USD so với thời điểm công bố kế hoạch xả kho ngày 11/3, mức giá này vẫn thấp hơn đỉnh điểm 119,5 USD/thùng ghi nhận vào ngày 9/3. Thị trường hiện đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của IEA và diễn biến an ninh tại các khu vực khai thác trọng điểm.