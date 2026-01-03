Giá dầu thế giới tăng nhẹ lên 71,06 USD/thùng bất chấp áp lực tồn kho Mỹ Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng nhẹ trong phiên 26/2 khi thị trường kỳ vọng vào kế hoạch của OPEC+, dù dự trữ dầu thô Mỹ tăng mạnh 16 triệu thùng.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm (26/2). Tuy nhiên, đà tăng trưởng bị kìm hãm đáng kể bởi báo cáo về sự gia tăng đột biến trong lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ.

Diễn biến giá dầu Brent và WTI

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch ở mức 71,06 USD/thùng, tăng 21 cent, tương đương 0,3%. Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 16 cent, tương đương 0,2%, lên mức 65,58 USD/thùng.

Giá dầu thế giới duy trì sắc xanh nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất.

Đáng chú ý, mặc dù giá dầu Brent và WTI ít thay đổi vào phiên thứ Tư trước đó, nhưng giá dầu Brent trong ngày thứ Hai đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 31/7.

Động thái từ OPEC+ và Saudi Arabia

Thị trường hiện đang đổ dồn sự chú ý vào kế hoạch của Saudi Arabia trong việc tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ. Bên cạnh đó, nhóm OPEC+ (bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga) có khả năng sẽ xem xét tăng sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng 4.

Động thái này nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ cao điểm trong mùa hè và ứng phó với tình trạng giá dầu đang có xu hướng đi lên.

Áp lực từ báo cáo tồn kho của Mỹ

Yếu tố chính hạn chế đà tăng giá trong phiên này là dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng mạnh 16 triệu thùng trong tuần qua. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Con số thực tế này hoàn toàn trái ngược với dự báo tăng 1,5 triệu thùng từ cuộc thăm dò trước đó của Reuters, tạo ra áp lực cung lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.