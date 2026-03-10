Giá dầu thế giới tăng vọt 20%, chạm mốc cao nhất từ tháng 7/2022 Thị trường dầu mỏ ghi nhận biến động mạnh khi giá Brent và WTI đồng loạt tăng kỷ lục trước áp lực gián đoạn nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông.

Giá dầu thô thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến khoảng 20% vào phiên giao dịch thứ Hai (9/3), xác lập vùng giá cao nhất kể từ tháng 7/2022. Sự leo thang trong xung đột địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến các nhà sản xuất dầu lớn tại khu vực Trung Đông phải chủ động cắt giảm sản lượng do lo ngại gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Biến động mạnh trên cả hai sàn giao dịch quốc tế

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent có thời điểm tăng tới 18,35 USD, tương đương 19,8%, đạt mức 111,04 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng ghi nhận mức tăng 16,50 USD, tương đương 18,2%, lên mức 107,40 USD/thùng. Đáng chú ý, vào đầu phiên, WTI từng chạm ngưỡng 111,24 USD/thùng sau khi tăng vọt 22,4%.

Đà tăng này tiếp nối xu hướng của tuần trước khi giá dầu Brent đã tăng 27% và WTI tăng 35,6%. Thị trường năng lượng hiện đang chịu áp lực kép từ xung đột vũ trang và việc Qatar cắt giảm sản lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trước đó.

Hàng loạt quốc gia Trung Đông cắt giảm sản lượng

Tình trạng gián đoạn nguồn cung đang trở nên rõ rệt hơn khi các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn bắt đầu điều chỉnh hoạt động khai thác. Cụ thể:

Iraq: Sản lượng tại các mỏ dầu trọng điểm phía Nam đã giảm tới 70%, chỉ còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Nguyên nhân chính do quốc gia này không thể xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Sản lượng tại các mỏ dầu trọng điểm phía Nam đã giảm tới 70%, chỉ còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Nguyên nhân chính do quốc gia này không thể xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Kuwait: Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các lô hàng và bắt đầu cắt giảm sản lượng từ ngày thứ Bảy.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các lô hàng và bắt đầu cắt giảm sản lượng từ ngày thứ Bảy. UAE và Saudi Arabia: Các nhà phân tích dự báo hai quốc gia này có thể sớm phải cắt giảm sản lượng khi các kho chứa dầu đang nhanh chóng đạt công suất tối đa.

Áp lực từ hạ tầng lưu trữ và vận tải

Theo Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, nguyên nhân giá tăng mạnh ngay từ đầu phiên sáng là do các báo cáo về việc kho chứa tại Trung Đông đang đầy lên nhanh chóng. Điều này buộc các nhà sản xuất phải giảm sản lượng đầu ra.

"Dấu hiệu tiếp theo cần quan sát là liệu các nhà sản xuất có phải đóng cửa các giếng dầu hay không. Nếu điều này xảy ra, nó không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng hiện tại mà còn làm chậm khả năng phục hồi khi xung đột lắng xuống, từ đó có thể duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian dài hơn", ông Hynes phân tích.

Hiện tại, một quan chức thuộc Công ty Dầu khí Basra (Iraq) xác nhận các kho chứa dầu thô của họ đã đạt công suất tối đa, tạo ra nút thắt nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.