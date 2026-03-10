Giá dầu thế giới tăng vọt gần 20%, chạm mốc cao nhất kể từ tháng 7/2022 Giá dầu Brent tăng mạnh 19,8% lên 111,04 USD/thùng trong khi WTI vọt lên 107,40 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng tại eo biển Hormuz.

Giá dầu thô thế giới ghi nhận đợt tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm qua, chính thức chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Sự leo thang này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lớn lên nguồn cung và hoạt động vận tải qua các tuyến đường biển huyết mạch.

Biến động mạnh trên thị trường dầu Brent và WTI

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, thị trường năng lượng thế giới chứng kiến những con số biến động kỷ lục. Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng tới 18,35 USD, tương đương 19,8%, chốt phiên ở mức 111,04 USD/thùng. Trước đó, loại dầu này cũng đã ghi nhận mức tăng 15,24 USD (16,4%) lên 107,93 USD/thùng.

Tại thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) tăng 16,50 USD, tương đương 18,2%, đạt ngưỡng 107,40 USD/thùng. Đáng chú ý, vào đầu phiên giao dịch, giá WTI từng có thời điểm vọt tới 22,4%, chạm mốc 111,24 USD/thùng. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent đã tăng 27% và WTI tăng 35,6% trước khi bước vào đợt sóng giá mới nhất này.

Nguồn cung từ Trung Đông bị thắt chặt do xung đột

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng giá là sự sụt giảm sản lượng đột ngột từ các nhà sản xuất lớn. Tại Iraq, sản lượng từ các mỏ dầu phía nam đã giảm mạnh 70%, hiện chỉ còn duy trì ở mức 1,3 triệu thùng/ngày. Quốc gia này đang đối mặt với tình trạng không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại các quốc gia lân cận:

Kuwait: Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã bắt đầu cắt giảm sản lượng và tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến hàng xuất khẩu.

UAE và Saudi Arabia: Các nhà phân tích dự báo hai quốc gia này có thể sớm phải cắt giảm sản lượng khi hệ thống kho chứa đang nhanh chóng đạt công suất tối đa.

Phân tích rủi ro gián đoạn dài hạn

Theo Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, việc giá dầu tăng mạnh phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường khi các kho chứa tại Trung Đông đang đầy lên nhanh chóng. Điều này buộc các nhà sản xuất phải cân nhắc đến phương án cực đoan hơn.

"Dấu hiệu tiếp theo cần quan sát là liệu họ có phải bắt đầu đóng cửa các giếng dầu hay không. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng tức thời mà còn làm trì hoãn khả năng phục hồi khi xung đột lắng xuống, từ đó có thể duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian dài hơn", ông Hynes phân tích.

Hiện tại, Công ty Dầu khí Basra của Iraq xác nhận các kho chứa dầu thô đã đạt công suất tối đa, tạo ra nút thắt nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngắn hạn.