Giá dầu thế giới vượt mốc 105 USD/thùng, giá xăng trong nước giữ ổn định Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng mạnh gần 2% do rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục xả Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ.

Thị trường năng lượng toàn cầu ngày 16/3 ghi nhận mức biến động mạnh khi xung đột tại Trung Đông đe dọa trực tiếp đến các tuyến vận tải dầu chiến lược. Trong bối cảnh đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định sử dụng công cụ điều tiết từ Quỹ Bình ổn giá để giữ ổn định thị trường nội địa, giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng địa chính trị

Vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch ở mức 105,17 USD/thùng, tăng 2,03 USD (tương đương 1,97%). Cùng thời điểm, dầu WTI đạt 100,37 USD/thùng, tăng 1,66 USD (tương đương 1,68%). Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2022, nâng tổng mức tăng của cả hai loại dầu chủ chốt lên hơn 40% tính từ đầu tháng.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng này là sự gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz – nơi luân chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Sau các cuộc tấn công quân sự, Iran đã ngừng vận chuyển dầu qua tuyến đường chiến lược này, gây ra lo ngại nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Nhằm đối phó với tình hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thành lập liên minh quốc tế để bảo vệ các tàu thương mại. Trong khi đó, các nhà phân tích từ JP Morgan cảnh báo nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu như cảng Ras Tanura và tổ hợp Abqaiq của Saudi Arabia đang nằm trong trạng thái dễ bị tổn thương.

Nỗ lực hạ nhiệt thị trường từ IEA

Để kiềm chế đà tăng giá, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 đã công bố kế hoạch xả kho dự trữ chiến lược kỷ lục với hơn 400 triệu thùng dầu. Lượng dầu dự trữ từ khu vực châu Á – châu Đại Dương sẽ được giải phóng ngay lập tức, tiếp theo là nguồn từ châu Âu và châu Mỹ vào cuối tháng 3.

Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright kỳ vọng xung đột có thể hạ nhiệt trong vài tuần tới, nhưng triển vọng phục hồi nguồn cung vẫn rất mong manh khi các bên liên quan chưa đạt được đồng thuận về ngoại giao.

Thị trường trong nước: Xả mạnh Quỹ Bình ổn để giữ giá

Tại thị trường nội địa, theo kỳ điều hành mới nhất của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được giữ ổn định dù áp lực từ giá thế giới rất lớn. Đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp cơ quan quản lý chọn phương án không điều chỉnh tăng giá bán lẻ.

Cụ thể, mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND) Xăng E5 RON92 22.504 đồng/lít Xăng RON95-III 25.575 đồng/lít Dầu diesel 0.05S 27.025 đồng/lít Dầu hỏa 26.932 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S 18.661 đồng/kg

Để duy trì mức giá này, nhà điều hành đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức rất cao. Cụ thể, mức chi cho xăng RON95-III, dầu hỏa và dầu mazut là 4.000 đồng/lít; riêng dầu diesel có mức chi lên tới 5.000 đồng/lít. Theo Bộ Công Thương, đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động dị biệt, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho sản xuất và tiêu dùng trong nước.