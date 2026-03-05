Giá dầu thô nặng châu Mỹ đạt mức cao kỷ lục do xung đột tại Iran gây gián đoạn nguồn cung Căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến 1/5 nguồn cung dầu thế giới bị đứt gãy, đẩy giá dầu thô Mars lên mức cao nhất từ năm 2020 và giá diesel chạm mốc kỷ lục.

Giá dầu thô nặng sản xuất tại châu Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong bối cảnh xung đột tại Iran cản trở hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã cắt đứt khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ Mỹ, Canada và Venezuela.

Biến động mạnh tại thị trường dầu thô Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 04/03/2026, giá dầu thô chua Mars - loại dầu chủ lực tại Vịnh Mexico (Mỹ) - được giao dịch cao hơn 5,50 USD so với dầu thô chuẩn West Texas Intermediate (WTI). Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 04/2020, đánh dấu mức tăng 1,75 USD so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 01/2025.

Theo phân tích từ Vortexa, các nhà mua hàng đang khẩn trương tích trữ dầu thô nặng do dự báo xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài. Điều này làm giảm lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu, ngay cả với những đơn vị không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ OPEC

Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cảnh báo có thể thiếu hụt hơn 3 triệu thùng mỗi ngày nếu các tàu chở dầu không thể di chuyển tự do tại vùng Vịnh. Các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phải tìm kiếm các loại dầu có chất lượng tương đương để thay thế dầu Basrah của Iraq.

Tại Canada, mức chênh lệch giá giữa dầu thô nặng và dầu WTI đã giảm 1,25 USD/thùng kể từ ngày 27/02/2026. Nguyên nhân do khách hàng từ Ấn Độ và Trung Quốc chuyển hướng sang quốc gia này để bù đắp thiếu hụt. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đường ống Trans Mountain hiện vẫn chưa hoạt động hết công suất, có thể gây áp lực lên khả năng cung ứng trong ngắn hạn.

Giá xăng và dầu diesel chạm mốc kỷ lục

Tại thị trường Mỹ, giá xăng đã tăng lên mức 3 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 11. Đáng chú ý, giá dầu diesel đã chạm mức cao kỷ lục 3,45 USD/gallon trong phiên giao dịch ngày 04/03, tăng mạnh so với mức 3,19 USD của ngày trước đó. Dầu diesel đặc biệt nhạy cảm với xung đột tại Trung Đông do đây là khu vực cung cấp chính, trong khi lượng tồn kho tại Mỹ đang ở mức thấp.

Về phía các chỉ số thị trường, giá dầu WTI hiện đang giao dịch thấp hơn tới 8,75 USD/thùng so với dầu Brent, mức chênh lệch thấp nhất trong hơn 3 năm. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng nguồn cung nội địa của Mỹ ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các biến động địa chính trị tại Trung Đông hơn so với thị trường quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, nhà máy lọc dầu Idemitsu Kosan của Nhật Bản đã thực hiện mua 2 triệu thùng dầu WTI từ SK Energy cho kỳ hạn giao tháng 06/2026 vào ngày 02/03 vừa qua, nhằm đảm bảo nguồn cung trong giai đoạn thị trường bất ổn.