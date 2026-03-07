Giá dầu thô nặng tại châu Mỹ chạm mức cao nhất nhiều năm do xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu thô chua bị thắt chặt, đẩy phí bảo hiểm các loại dầu nặng tại Mỹ và Canada lên mức kỷ lục kể từ năm 2020.

Giá dầu thô nặng sản xuất tại châu Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong bối cảnh xung đột tại Iran gây đình trệ hoạt động xuất khẩu các loại dầu tương đương từ khu vực Trung Đông. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã cắt đứt khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm giải pháp thay thế từ Mỹ, Canada và Venezuela.

Diễn biến giá dầu thô tại khu vực châu Mỹ

Giá tham chiếu các hợp đồng dầu thô đã ghi nhận đà tăng mạnh kể từ tuần trước, với dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Đáng chú ý, dầu thô chua Mars - loại dầu chủ lực sản xuất tại Vịnh Mexico của Mỹ - đã được giao dịch cao hơn 5,50 USD so với dầu chuẩn West Texas Intermediate (WTI) vào ngày 4/3/2026. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020, tăng 1,75 USD so với phiên liền trước.

Theo Rohit Rathod, nhà phân tích cấp cao tại Vortexa, các nhà mua hàng đang đổ xô tích trữ các thùng dầu này do dự báo xung đột tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Tương tự, dầu Heavy Louisiana Sweet cũng đóng cửa ở mức giá chênh lệch 5,25 USD so với dầu WTI, cao hơn 1 USD so với loại Light Louisiana Sweet, phản ánh nhu cầu cực lớn đối với các loại dầu nặng vốn thường có giá thấp hơn dầu nhẹ.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu

Iraq, quốc gia sản xuất lớn thứ hai trong khối OPEC, cảnh báo có thể thiếu hụt hơn 3 triệu thùng mỗi ngày nếu các tàu chở dầu không thể di chuyển tự do qua khu vực Vịnh. Các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ đang phải khẩn trương tìm kiếm dầu có chất lượng tương đương để thay thế cho nguồn dầu Basrah từ Iraq.

Tại Canada, mức chênh lệch giá giữa dầu nặng và dầu WTI đã thu hẹp 1,25 USD/thùng kể từ ngày 27/2/2026. Nguyên nhân do các đối tác từ Ấn Độ và Trung Quốc đang chuyển hướng sang Canada - một trong những nhà sản xuất dầu thô nặng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đường ống Trans Mountain vận chuyển dầu từ Alberta hiện đang hoạt động hết công suất, có thể gây áp lực lên khả năng xuất khẩu trong ngắn hạn.

Giá nhiên liệu bán lẻ tăng mạnh

Sự biến động của thị trường dầu thô đã nhanh chóng tác động đến giá nhiên liệu thành phẩm. Tại Mỹ, giá xăng đã vượt ngưỡng 3 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá dầu diesel cũng ghi nhận mức 3,19 USD/gallon vào ngày 3/3 và chạm mốc kỷ lục 3,45 USD/gallon trong phiên giao dịch ngày 4/3/2026.

Dầu diesel đặc biệt nhạy cảm với các xung đột tại Trung Đông do đây là khu vực cung cấp nhiên liệu chính cho thế giới. Ngoài ra, lượng tồn kho giảm mạnh sau mùa đông khắc nghiệt tại Mỹ cũng góp phần đẩy giá tăng cao. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá dầu WTI của Mỹ và dầu Brent toàn cầu đã giãn rộng tới 8,75 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn ba năm qua.

Để đảm bảo nguồn cung, nhà máy lọc dầu Idemitsu Kosan của Nhật Bản đã thực hiện giao dịch mua 2 triệu thùng dầu West Texas Intermediate từ SK Energy cho kỳ hạn giao tháng 6/2026 vào đầu tháng 3.