Giá dầu thô thế giới giảm gần 3%, Brent về mức 67,52 USD mỗi thùng Giá dầu Brent và WTI đồng loạt lao dốc sau khi IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu và báo cáo tồn kho tại Mỹ ghi nhận mức tăng vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm mạnh do tác động kép từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và sự gia tăng bất ngờ của lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ. Nhu cầu tiêu thụ yếu đi cùng triển vọng nguồn cung dồi dào đã đẩy giá dầu Brent và WTI lùi sâu, đảo chiều hoàn toàn so với đà tăng đầu phiên.

Diễn biến giá dầu Brent và WTI trên thị trường quốc tế

Thị trường dầu thô ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể khi các chỉ số chính đồng loạt giảm hơn 2,7%. Cụ thể, giá dầu Brent chốt phiên tại mức 67,52 USD/thùng, giảm 1,88 USD, tương đương mức giảm 2,71%. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ kết thúc ngày giao dịch ở mức 62,84 USD/thùng, giảm 1,79 USD, tương đương 2,77%.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết biến động giá dầu trong phiên giao dịch mới nhất:

Loại dầu Giá chốt phiên (USD/thùng) Mức giảm (USD) Tỷ lệ giảm (%) Dầu Brent 67,52 1,88 2,71% Dầu WTI 62,84 1,79 2,77%

Áp lực từ báo cáo IEA và lượng tồn kho tại Mỹ

Theo báo cáo mới nhất từ IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn so với các dự báo trước đó trong năm nay. Cơ quan này dự báo thị trường sẽ đối mặt với tình trạng thặng dư đáng kể, bất chấp các sự cố cắt giảm nguồn cung vào tháng Giêng. Đáng chú ý, IEA nhận định nhu cầu sẽ giảm khá đáng kể vào năm 2026 do những thay đổi trong cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Tại Mỹ, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu thô đã tăng mạnh 8,5 triệu thùng lên mức 428,8 triệu thùng trong tuần trước. Con số này vượt xa mức tăng 793.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán trong cuộc khảo sát của Reuters. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu của Mỹ cũng giảm 1,1 điểm phần trăm xuống còn 89,4%.

Triển vọng nguồn cung từ Nga và Venezuela

Bên cạnh các yếu tố về dự trữ, nguồn cung từ Nga cũng góp phần gây áp lực lên giá cả thị trường. Trong tháng 1, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển của Nga đã tăng 0,7% so với tháng 12, đạt 9,12 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng nhiên liệu duy trì ở mức cao trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa giảm theo mùa.

Hơn nữa, thị trường đang dự đoán sự xuất hiện của dầu thô từ Venezuela có thể làm gia tăng nguồn cung trong thời gian tới. Nhìn chung, sự kết hợp giữa nhu cầu yếu đi theo dự báo của IEA và lượng dự trữ tăng cao tại các nền kinh tế lớn đang tạo ra một kịch bản bất lợi cho đà phục hồi của giá dầu trong ngắn hạn.