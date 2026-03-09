Về Báo Hà Tĩnh

Giá dầu thô WTI tăng mạnh 21,54%, vượt ngưỡng 110 USD/thùng trong phiên 9/3/2026

Kim Ngân09/03/2026 13:05

Ngày 9/3/2026, thị trường năng lượng thế giới ghi nhận đà tăng đột biến khi cả dầu thô WTI và Brent cùng vượt mốc 110 USD/thùng, tăng từ 19% đến 21% so với phiên trước.

Diễn biến giá dầu thô và khí gas ngày 9/3/2026

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 9/3/2026 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ ở tất cả các mặt hàng chủ chốt. Đáng chú ý nhất là mặt hàng dầu thô WTI khi ghi nhận mức tăng 21,54% so với ngày hôm qua, chính thức giao dịch ở mức 110,54 USD/thùng.

Thị trường xăng dầu thế giới ngày 9/3/2026

Bảng giá xăng dầu và năng lượng thế giới

Dưới đây là chi tiết giá các mặt hàng năng lượng và tỷ lệ thay đổi so với các mốc thời gian quan trọng:

Mặt hàngĐVTGiá hôm naySo với hôm qua (%)So với tuần trước (%)So với 1 năm trước (%)
Dầu WTIUSD/thùng110,54+21,54+54,95+92,21
Dầu BrentUSD/thùng110,79+19,40+41,29+80,50
XăngUSD/gallon3,09+11,74+30,10+81,06
Khí gasUSD/MMBtu3,43+7,90+18,87-6,95

Phân tích xu hướng thị trường

Cùng với đà tăng của dầu WTI, dầu thô Brent cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 19,40%, đạt 110,79 USD/thùng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu Brent đã tăng 80,50%, cho thấy áp lực duy trì ở mức cao trong dài hạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó, giá xăng giao dịch trên sàn thương mại đạt mức 3,09 USD/gallon, tăng 11,74% so với phiên liền trước. Mặt hàng khí gas tự nhiên cũng không nằm ngoài xu hướng tăng ngắn hạn khi tiến thêm 7,90%, đạt mức 3,43 USD/MMBtu. Tuy nhiên, đây là mặt hàng duy nhất ghi nhận mức giảm 6,95% nếu so sánh với dữ liệu cùng thời điểm năm trước.

              Thị trường
