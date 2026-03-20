Giá đậu tương Chicago tăng lên 11,63 USD/bushel nhờ sự hỗ trợ từ thị trường dầu thô Trong phiên 19/3/2026, giá đậu tương cùng nhóm nông sản tại Chicago đồng loạt đi lên theo đà tăng của dầu thô và lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch ngày 19/3/2026. Xu hướng này diễn ra song hành với sự bứt phá của thị trường năng lượng, trong bối cảnh giới đầu tư đang thận trọng đánh giá các tác động từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặt hàng (CBOT) Mức giá (USD/bushel) Biến động (%) Đậu tương 11,63-1/2 +0,2% Lúa mì 6,05 +0,3% Ngô 4,64-3/4 +0,3%

Tác động lan tỏa từ thị trường năng lượng

Giá dầu thô thế giới đã tăng tới 3% trong ngày 19/3/2026 sau khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng mới liên quan đến các cơ sở năng lượng tại Trung Đông. Tình trạng này không chỉ gây lo ngại về việc gián đoạn xuất khẩu dầu và khí tự nhiên mà còn khiến một số cơ sở vận hành phải tạm dừng hoạt động.

Giá đậu tương và các loại nông sản ghi nhận đà tăng nhẹ trên sàn giao dịch Chicago.

Đà tăng của giá dầu thô thường tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường đậu tương, bởi dầu đậu nành là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel). Tương tự, giá ngô cũng nhích lên khi thị trường năng lượng khởi sắc, do đây là đầu vào chính cho quy trình sản xuất ethanol.

Áp lực lạm phát và điều kiện thời tiết bất lợi

Bên cạnh yếu tố năng lượng, các chuyên gia phân tích cho rằng số liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố trước đó đã thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển vào nhóm hàng hóa nông sản và hạt có dầu. Đây được xem là kênh trú ẩn an toàn khi kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Đối với mặt hàng lúa mì, giá tăng chủ yếu do lo ngại về tình trạng khô hạn kéo dài tại khu vực Đồng bằng phía Nam của Mỹ. Theo công ty dự báo thời tiết Vaisala, độ ẩm đất phục vụ lúa mì vụ đông tại đây có thể duy trì ở mức thấp trong 30–60 ngày tới, gây rủi ro lớn cho sản lượng cuối vụ.

Dự báo diện tích gieo trồng tại Mỹ năm 2026

Báo cáo từ S&P Global cho thấy rủi ro địa chính trị là nhân tố chính thúc đẩy giá nông sản Mỹ từ cuối tháng 2. Mặc dù diễn biến giá thuận lợi hỗ trợ kế hoạch mở rộng canh tác, nhưng chi phí nhiên liệu và phân bón duy trì ở mức cao vẫn là rào cản đáng kể đối với nông dân.

Dựa trên khảo sát hàng tháng, S&P Global dự báo nông dân Mỹ sẽ gieo trồng khoảng 95,2 triệu mẫu Anh ngô và 85 triệu mẫu Anh đậu tương trong năm 2026. Con số này phản ánh nỗ lực cân bằng giữa kỳ vọng lợi nhuận từ giá bán và áp lực chi phí sản xuất đầu vào đang tăng cao.