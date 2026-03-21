Giá đậu tương Chicago tăng lên 11,63 USD/bushel theo đà hồi phục của dầu thô Trong phiên giao dịch ngày 19/3/2026, giá đậu tương và các loại ngũ cốc trên sàn Chicago đồng loạt tăng điểm. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, gián tiếp hỗ trợ nhóm hàng nông sản.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) nối dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ Năm (19/3/2026). Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá các tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn biến giá nông sản trên sàn CBOT

Hợp đồng đậu tương giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT ghi nhận mức tăng 0,2%, đạt 11,63-1/2 USD/bushel. Tương tự, giá lúa mì tăng 0,3% lên mức 6,05 USD/bushel, trong khi giá ngô cũng nhích thêm 0,3%, giao dịch ở mức 4,64-3/4 USD/bushel.

Tác động lan tỏa từ thị trường năng lượng

Đáng chú ý, giá dầu thô đã bứt phá tới 3% trong ngày 19/3 sau khi xuất hiện các báo cáo về căng thẳng liên quan đến cơ sở năng lượng tại Trung Đông. Việc lo ngại gián đoạn nguồn cung và hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên bị tạm dừng đã trực tiếp thúc đẩy nhóm hàng hạt có dầu.

Cụ thể, dầu đậu nành là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel), do đó biến động của giá dầu thô thường có tác động thuận chiều đến giá đậu tương. Tương tự, giá ngô cũng được hỗ trợ khi thị trường năng lượng đi lên, bởi đây là đầu vào chính cho sản xuất ethanol.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích nhận định số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã khiến dòng vốn dịch chuyển mạnh vào nhóm hàng hóa nông sản như một kênh trú ẩn an toàn trong môi trường kỳ vọng lạm phát tăng cao.

Lo ngại về thời tiết và kế hoạch gieo trồng năm 2026

Đối với mặt hàng lúa mì, áp lực tăng giá đến từ tình trạng khô hạn kéo dài tại khu vực Đồng bằng phía Nam của Mỹ. Theo công ty dự báo thời tiết Vaisala, độ ẩm đất phục vụ lúa mì vụ đông có thể duy trì ở mức thấp trong 30–60 ngày tới, gây rủi ro cho sản lượng cuối vụ.

Theo báo cáo mới nhất từ S&P Global, rủi ro địa chính trị gia tăng đã hỗ trợ giá phần lớn các loại nông sản Mỹ kể từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo chi phí nhiên liệu và phân bón ở mức cao vẫn là rào cản lớn đối với lợi nhuận của nông dân.

Dựa trên khảo sát hàng tháng, S&P Global dự báo nông dân Mỹ sẽ gieo trồng khoảng 95,2 triệu mẫu Anh ngô và 85 triệu mẫu Anh đậu tương trong năm 2026. Mặc dù diện tích trồng ngô có xu hướng mở rộng, nhưng các biến số về chi phí đầu vào và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng giá trong ngắn hạn.