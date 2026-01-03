Giá đậu tương lập đỉnh 3 tháng tại 11,65 USD/bushel nhờ nhu cầu nhiên liệu sinh học Thị trường nông sản Chicago ghi nhận đà tăng mạnh của đậu tương khi giới đầu tư kỳ vọng vào các quy định mới về nhiên liệu sinh học tại Mỹ và nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tại sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá đậu tương đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng ba tháng qua trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (giờ địa phương). Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ kỳ vọng về nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học tại Mỹ và những tín hiệu tích cực về việc gia tăng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ.

Nhu cầu nhiên liệu sinh học thúc đẩy giá đậu tương và dầu đậu tương

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết đang chuẩn bị trình đề xuất mới về hạn mức pha trộn nhiên liệu sinh học lên Nhà Trắng. Quy định cuối cùng dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 3, đây được xem là yếu tố then chốt quyết định nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương trong thời gian tới.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao tháng 5 trên sàn CBOT đã tăng 9-3/4 cent, đạt mức 11,65 USD/bushel. Đây là vùng giá cao nhất của mặt hàng này kể từ ngày 19/11. Tương tự, hợp đồng dầu đậu tương giao tháng 5 cũng tăng thêm 0,17 cent, chốt ở mức 60,67 cent/pound, sau khi từng chạm mức cao kỷ lục 60,97 cent trong phiên.

Đáng chú ý, khô đậu tương giao tháng 5 ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 7,40 USD, lên ngưỡng 321,80 USD/tấn ngắn, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 4/12.

Kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết

Giới chuyên gia phân tích tại CM Navigator nhận định, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào các động thái mua hàng từ phía Bắc Kinh. Đã có những thông tin cho thấy Trung Quốc đang quan tâm đến các lô hàng đậu tương từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ để củng cố nguồn cung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Mặc dù trước đó có những lo ngại về việc Mỹ có thể áp dụng mức thuế nhập khẩu phổ quát từ 10% đến 15%, nhưng phản ứng thận trọng của phía Trung Quốc và hoạt động giao dịch sôi động trở lại đã giúp duy trì kỳ vọng về một dòng chảy thương mại ổn định. Hiện các nhà giao dịch vẫn đang tiếp tục đánh giá tác động thực tế của các chính sách thương mại mới đối với nông sản Mỹ.

Diễn biến trái chiều của thị trường lúa mì và ngô

Ngược lại với đà tăng của đậu tương, giá lúa mì tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm sau khi đạt đỉnh 8 tháng vào đầu tuần này. Nguyên nhân chủ yếu do dự báo thời tiết có mưa tại các vùng trồng trọt khô hạn thuộc khu vực Đồng bằng Mỹ, làm giảm lo ngại về nguồn cung.

Mặt hàng (Hợp đồng tháng 5) Mức giá chốt phiên Biến động Đậu tương 11,65 USD/bushel Tăng 9-3/4 cent Dầu đậu tương 60,67 cent/pound Tăng 0,17 cent Khô đậu tương 321,80 USD/tấn ngắn Tăng 7,40 USD Lúa mì 5,69-3/4 USD/bushel Giảm 3-1/2 cent Ngô 4,42 USD/bushel Tăng 3-1/2 cent

Trong khi lúa mì giảm điểm, giá ngô lại ghi nhận mức tăng nhẹ. Hợp đồng ngô giao tháng 5 chốt phiên tăng 3-1/2 cent, dừng ở mức 4,42 USD/bushel, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng nông sản chính trên sàn CBOT hiện nay.