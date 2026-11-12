Giá điện giảm 2% xuống 2.159,9 đồng/kWh, giá xăng giảm 1.575-1.804 đồng/lít từ ngày 1/11 Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%, cùng lãi vay hạ giúp doanh nghiệp bớt chi phí đầu vào và có thêm vốn xoay vòng.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh. Cùng thời điểm, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được điều chỉnh về 0%, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027. Theo tính toán, giá xăng trong nước giảm 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại.

Các điều chỉnh chi phí đầu vào có hiệu lực

Hạng mục Mức điều chỉnh Giá bán lẻ điện bình quân (từ 1/11) Giảm 2%, còn 2.159,9 đồng/kWh Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng Về 0%, áp dụng đến hết 31/3/2027 Giá xăng trong nước Giảm 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại Lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên Các ngân hàng được yêu cầu giảm 1,5-2%/năm

Từ đầu năm đến nay, nguồn lực dành cho các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu đã vượt 64.000 tỷ đồng. Riêng hai tháng cuối năm, nguồn lực để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% ước khoảng 4.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cà phê tính khoản tiết kiệm

Trao đổi với VietNamNet, ông Doãn Hữu Tuệ, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt, cho biết giá điện, giá xăng dầu và lãi suất cho vay đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp của ông chuyên chế biến và xuất khẩu cà phê, các dây chuyền chạy liên tục 3 ca mỗi ngày để đáp ứng đơn hàng cuối năm.

Dù đã lắp điện mặt trời mái nhà, công ty vẫn chi 250 triệu đồng/tháng mua điện lưới. Khi giá điện giảm 2%, khoản tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Khi giá điện giảm và lãi suất hạ, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí sản xuất lẫn chi phí vốn. Ảnh: Nguyễn Huế

Với dư nợ 100 tỷ đồng, nếu lãi suất thực tế giảm 0,5 điểm phần trăm/năm, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, tương đương gần 42 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí vận tải và logistics khoảng 1 tỷ đồng/tháng, nhưng khoản tiết kiệm ở khâu này chưa rõ rệt vì giá cước thường điều chỉnh chậm hơn giá nhiên liệu.

Cộng các khoản, số tiền tiết kiệm ước khoảng 47 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 564 triệu đồng mỗi năm. “Lúc khó khăn, doanh nghiệp giảm được một đồng chi phí đầu vào cũng quý”, ông Tuệ nhấn mạnh.

Theo ông Tuệ, vốn vay rẻ hơn giúp doanh nghiệp tăng vốn lưu động, chủ động thu mua và dự trữ nguyên liệu trong vụ thu hoạch, nhất là khi giá cà phê nhân đang ở mức thấp.

Công trường và siêu thị giảm áp lực chi phí

Tại công trường Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái (Khánh Hoà), Công ty CP Sông Đà 10 sử dụng hơn 1.000 lít dầu diesel mỗi ngày. Ông Phạm Quốc Huy, Chỉ huy trưởng công ty, cho biết khi các loại thuế được giảm về 0, giá dầu diesel hạ nhiệt và đơn vị tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Việc giảm giá bán lẻ điện và điều chỉnh giá xăng dầu góp phần giảm áp lực tăng giá trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Ảnh: Hoàng Hà

Ở khâu bán lẻ, đại diện WinMart cho biết một số nhà cung cấp đã đề nghị tăng giá bán do chi phí logistics và chuỗi cung ứng chịu sức ép. Siêu thị xem xét kỹ lý do và mức tăng của từng đề xuất, đồng thời đàm phán với nhà cung cấp và tiết giảm chi phí vận hành để giữ giá ổn định.

Chuyên gia đánh giá tác động tới giá thành và CPI

Theo tính toán của ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, khi giá điện giảm 2%, giá thành sản xuất ngành thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng khoảng 0,3% và dệt may khoảng 0,2%. Ông cho rằng giá điện giảm tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), còn xăng rẻ hơn góp phần hạn chế đà tăng chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Ông Thỏa cũng lưu ý sức mua cuối năm, biến động giá năng lượng thế giới và tỷ giá vẫn có thể gây sức ép lên mặt bằng giá. Ông Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, nhận định việc điều hành tốt giá năng lượng giúp giảm sức ép lên mặt bằng giá, trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm còn hạn hẹp.

Tuy vậy, tại nhiều quán ăn bình dân ở TPHCM, giá đĩa cơm, tô bún, ly cà phê vẫn chưa quay về mức trước năm 2026, dù giá điện và xăng dầu đã đồng loạt giảm.