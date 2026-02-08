Gia đình lên tiếng trước nghi vấn tân Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2026 mua giải Anh trai của tân Hoa hậu Emoura Phạm đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn mua giải, khẳng định vương miện là thành quả đến từ sự nỗ lực rèn luyện không ngừng.

Chính thức đăng quang Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2026, Emoura Phạm nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng nhờ ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn làm xuất hiện một số ý kiến trái chiều và nghi vấn trên các nền tảng mạng xã hội.

Gia đình khẳng định giá trị của sự nỗ lực

Giữa những tranh cãi nổ ra, đoạn video ghi lại chia sẻ của anh trai Emoura Phạm đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trước câu hỏi về nghi vấn em gái "mua giải", anh khẳng định gia đình xuất hiện tại đêm chung kết chỉ với mục đích cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người đẹp.

Anh trai tân Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam trực tiếp lên tiếng chia sẻ về các tin đồn sau đêm chung kết.

Bên cạnh đó, người thân của tân hoa hậu nhấn mạnh rằng không có bất kỳ khoản tiền nào có thể thay thế được năng lực và sự chăm chỉ của thí sinh. Để chạm tay tới chiếc vương miện, Emoura Phạm đã trải qua quá trình rèn luyện kiên trì trong suốt hành trình dự thi.

"Không có số tiền nào có thể mua được chiếc vương miện cả. Bạn bắt buộc phải nỗ lực, làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày. Những lời đồn đó cũng không ảnh hưởng gì, bởi nếu bạn không cố gắng hết mình thì sẽ chẳng gặt hái được gì", anh trai người đẹp nhấn mạnh.

Trước khi đăng quang, Emoura Phạm và gia đình từng thực hiện dự án thiện nguyện xây cầu tại nhiều địa phương.

Thực trạng những nghi vấn sau các cuộc thi nhan sắc

Đáng chú ý, việc xuất hiện các tin đồn thất thiệt sau đêm chung kết không phải là điều hiếm gặp tại các đấu trường nhan sắc. Khi kết quả không đúng với kỳ vọng của một bộ phận khán giả, dư luận thường xuất hiện nhiều giả thuyết chưa được kiểm chứng về kết quả hoặc đời tư thí sinh.

Phần lớn khán giả ghi nhận sự cố gắng và đồng tình với chiến thắng của Emoura Phạm tại Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2026.

Nhìn chung, dù vướng phải một số luồng ý kiến trái chiều, phần lớn khán giả theo dõi hành trình Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2026 vẫn ghi nhận sự thể hiện thuyết phục và đồng tình với chiến thắng của Emoura Phạm.