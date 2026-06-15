Giá đồng chạm mức cao nhất hơn một tuần sau thỏa thuận Mỹ - Iran Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran giúp giải tỏa áp lực lạm phát năng lượng và đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất 10 ngày, tạo động lực cho giá đồng tại London và Thượng Hải tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày 15/6, thị trường kim loại cơ bản ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của giá đồng. Động lực chính đến từ các tín hiệu tích cực trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát năng lượng toàn cầu và làm suy yếu đồng bạc xanh.

Diễn biến giá đồng tại các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn giao ba tháng đã tăng 0,72% (tương đương gần 99 USD), chốt phiên ở mức 13.796,50 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, có thời điểm giá kim loại này đã vọt lên 13.893,50 USD/tấn, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Cùng xu hướng, tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất cũng tăng 1,27%, kết thúc phiên tại mức 105.590 CNY/tấn (tương đương 15.625,14 USD/tấn). Trước đó, giá đồng tại sàn này cũng đã chạm ngưỡng 106.000 CNY/tấn, mức cao nhất trong vòng 10 ngày qua.

Yếu tố thúc đẩy thị trường: Thỏa thuận Mỹ - Iran

Thị trường đón nhận thông tin quan trọng khi giới chức Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột. Các điều khoản bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz - mạch máu quan trọng trong vận chuyển dầu khí thế giới.

Sự kiện này đã ngay lập tức tác động đến các chỉ số kinh tế vĩ mô:

Giá dầu: Dầu Brent giảm hơn 4% do giảm bớt nỗi lo gián đoạn nguồn cung.

Dầu Brent giảm hơn 4% do giảm bớt nỗi lo gián đoạn nguồn cung. Đồng USD: Chỉ số USD Index xuống mức thấp nhất trong 10 ngày, giúp các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư quốc tế.

Theo phân tích từ Công ty môi giới Jinrui Futures (Trung Quốc), đây là bước tiến lớn nhất sau nhiều tháng đàm phán, góp phần giảm áp lực địa chính trị lên các thị trường hàng hóa toàn cầu. Tuy nhiên, đơn vị này khuyến cáo nhà đầu tư cần theo sát khả năng thực thi thực tế của thỏa thuận này.

Tâm điểm cuộc họp chính sách của Fed

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do Tân Chủ tịch Kevin Warsh chủ trì. Dù Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng các tuyên bố về lạm phát sẽ là kim chỉ nam cho thị trường trong thời gian tới.

Dữ liệu mới nhất cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã cải thiện nhờ giá xăng hạ nhiệt, song kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao, buộc Fed phải duy trì thái độ thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Tổng quan thị trường kim loại cơ bản

Thị trường kim loại ghi nhận sắc xanh lan tỏa trên nhiều mặt hàng khác trong phiên giao dịch hôm nay:

Mặt hàng Sàn LME (Biến động) Sàn SHFE (Biến động) Thiếc +2,83% +4,74% Kẽm +0,27% +2,33% Nickel +0,59% +1,52% Chì +0,48% +1,03% Nhôm -0,86% Đi ngang

Nhìn chung, ngoài nhôm chịu áp lực giảm nhẹ tại London, các nhóm kim loại còn lại đều hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD và triển vọng ổn định năng lượng từ khu vực Trung Đông.