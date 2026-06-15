Giá đồng đạt mức cao nhất hơn một tuần nhờ thỏa thuận Mỹ - Iran Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát năng lượng, đẩy giá đồng trên sàn LME tăng lên ngưỡng 13.796,50 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 15/6.

Giá đồng kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã ghi nhận mức tăng đáng kể, chạm ngưỡng cao nhất trong hơn 10 ngày qua. Động lực tăng trưởng chính đến từ những tiến triển tích cực trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Iran và sự suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Giá đồng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Diễn biến giá đồng tại các thị trường chủ chốt

Kết thúc phiên giao dịch tại châu Á, giá đồng kỳ hạn giao ba tháng trên sàn LME đã tăng 0,72% (tương đương gần 99 USD), đóng cửa ở mức 13.796,50 USD/tấn. Trong thời điểm hưng phấn nhất của phiên, kim loại này đã chạm mốc 13.893,50 USD/tấn, mức cao nhất ghi nhận được kể từ ngày 5/6.

Tương tự tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất cũng tăng 1,27%, chốt phiên ở mức 105.590 CNY/tấn (tương đương 15.625,14 USD/tấn). Trước đó, giá tại thị trường Thượng Hải có lúc đạt đỉnh 106.000 CNY/tấn, mức cao nhất trong vòng 10 ngày.

Tác động từ thỏa thuận địa chính trị và đồng USD

Thị trường kim loại nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ sau thông tin các quan chức Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông dầu khí toàn cầu.

Thông tin này ngay lập tức làm giảm lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng. Giá dầu Brent đã giảm hơn 4% trong phiên, đồng thời chỉ số USD Index cũng lùi về mức thấp nhất trong 10 ngày qua. Việc đồng USD suy yếu giúp các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vào.

Phân tích xu hướng và tâm điểm từ Fed

Theo tổ chức môi giới Jinrui Futures (Trung Quốc), thỏa thuận Mỹ - Iran là bước tiến quan trọng giúp giảm bớt áp lực địa chính trị lên thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần tiếp tục theo sát quá trình thực thi cam kết giữa các bên để đánh giá tác động dài hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tâm điểm của thị trường hiện đang hướng về cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh. Dù dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên, nhưng các tuyên bố về triển vọng kinh tế và lạm phát sẽ là cơ sở quan trọng để xác định hướng đi của dòng tiền trong ngắn hạn.

Thống kê biến động thị trường kim loại cơ bản