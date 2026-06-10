Giá đồng giảm về mức 13.572 USD/tấn trước áp lực lạm phát và căng thẳng địa chính trị Giá đồng trên sàn LME và SHFE đồng loạt giảm nhẹ vào ngày 10/06 do lo ngại về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình xung đột gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 10/06, giá đồng kỳ hạn giao ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) ghi nhận mức giảm 0,32%, xuống còn 13.572 USD/tấn. Tương tự, tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất cũng giảm 0,29%, chốt ở mức 104.110 CNY/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường từ kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Áp lực từ lạm phát Mỹ và căng thẳng Trung Đông

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu của giá đồng là sự gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập hồi tháng 4, nhưng các cuộc giao tranh lớn gần đây đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, gây áp lực trực tiếp lên hoạt động sản xuất toàn cầu – lĩnh vực tiêu thụ đồng trọng điểm.

Bên cạnh đó, thị trường đang hướng sự chú ý vào dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố cùng ngày. Trước đó, báo cáo việc làm khả quan của Mỹ đã hỗ trợ đồng USD tăng giá, đồng thời làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì hoặc nâng lãi suất trong năm nay. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp như đồng do chi phí vốn tăng lên.

Tín hiệu từ thị trường Trung Quốc và chính sách thuế

Tại Trung Quốc, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 5 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Sự gia tăng của giá hàng hóa cơ bản và nhu cầu cải thiện ở một số ngành công nghiệp đã góp phần thúc đẩy lạm phát sản xuất tại quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới này.

Đáng chú ý, giá đồng vẫn nhận được một phần lực hỗ trợ từ thông tin Chính quyền Mỹ đang xem xét áp thuế nhập khẩu mới. Cụ thể, kế hoạch áp thuế 15% đối với đồng nhập khẩu có thể bắt đầu từ đầu năm 2027 và dự kiến tăng lên mức 30% từ năm 2028. Đây là yếu tố quan trọng có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại kim loại này trong trung hạn.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Không chỉ đồng, hầu hết các kim loại cơ bản khác trên thị trường quốc tế đều đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch này. Cụ thể diễn biến tại hai sàn giao dịch chính như sau:

Kim loại Sàn LME (London) Sàn SHFE (Thượng Hải) Nhôm Giảm 1,03% Giảm 0,64% Kẽm Giảm 0,7% Giảm 0,3% Nikel Giảm 0,58% Giảm 1,72% Thiếc Giảm 0,98% Giảm 0,92% Chì Giảm 0,58% Giảm 0,19%

Nhìn chung, thị trường kim loại thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh dưới tác động kép từ chính sách tiền tệ của Mỹ và các bất ổn địa chính trị. Các chuyên gia dự báo giá kim loại sẽ tiếp tục phản ứng nhạy bén với các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này.