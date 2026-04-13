Giá đồng lập đỉnh 3 tuần tại mức 12.731 USD/tấn nhờ tín hiệu tích cực từ Trung Quốc Trong phiên giao dịch ngày 10/4/2026, giá đồng thế giới đồng loạt tăng mạnh trên cả hai sàn London và Thượng Hải khi chỉ số sản xuất tại Trung Quốc chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 năm.

Giá đồng thế giới ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch ngày 10/04/2026, đạt mức cao nhất trong hơn ba tuần qua. Tại Sàn Kim loại London (LME), giá đồng giao sau 3 tháng tăng 0,39% lên mức 12.731 USD/tấn, phản ánh kỳ vọng phục hồi của thị trường sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Diễn biến giá tại các sàn giao dịch chủ chốt

Không chỉ tại London, giá đồng tại thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến sự bứt phá đáng chú ý. Trên Sàn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất chốt phiên ở mức 98.440 CNY/tấn (tương đương 14.409 USD), tăng 0,57%. Trong phiên, có thời điểm giá tại Thượng Hải chạm ngưỡng 98.750 CNY/tấn, còn tại London đạt tới 12.769 USD/tấn.

Tính chung cả tuần, giá đồng tại London dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng hơn 3%, trong khi tại sàn Thượng Hải, mức tăng lũy kế trong tuần đạt 2,14%.

Động lực từ chỉ số sản xuất công nghiệp Trung Quốc

Đà tăng của nhóm kim loại màu được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dữ liệu kinh tế mới nhất từ Trung Quốc. Chỉ số giá xuất xưởng (PPI) trong tháng 3 của nước này đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, chính thức chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hơn 3 năm. Điều này cho thấy chi phí đầu vào trong sản xuất công nghiệp đang có dấu hiệu hồi phục, thúc đẩy nhu cầu tích trữ nguyên liệu thô.

Theo dữ liệu chi tiết, giá trong ngành khai thác kim loại màu ghi nhận mức tăng mạnh 36,4%, trong khi ngành luyện và gia công kim loại màu tăng 22,4%. Những con số này củng cố niềm tin của giới đầu tư vào sự hồi phục của chuỗi cung ứng công nghiệp nặng tại quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.

Thị trường thận trọng trước yếu tố địa chính trị

Mặc dù xu hướng tăng chiếm chủ đạo, thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng trước các diễn biến địa chính trị phức tạp. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Pakistan đang được giới đầu tư theo dõi sát sao. Những bất đồng về dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz và các xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục là những biến số có thể gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế chung.

Biến động của các nhóm kim loại màu khác

Trên sàn LME, phần lớn các kim loại khác ghi nhận biến động trái chiều. Trong khi nhôm tăng 0,73%, nickel tăng 0,42% và thiếc tăng 0,13%, thì kẽm và chì lại giảm nhẹ với mức giảm lần lượt là 0,24% và 0,23%.

Tại Thượng Hải, diễn biến có phần phân hóa rõ rệt hơn. Nhôm và thiếc giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt là 0,14% và 0,54%. Ngược lại, kẽm, chì và nickel đồng loạt giảm điểm với biên độ từ 0,51% đến 0,87%.