Giá đồng ngày 20/4/2026: LME giảm xuống 13.257 USD/tấn, thị trường nội địa Trung Quốc khởi sắc Giá đồng trên sàn LME giảm 0,67% khi nhà đầu tư lo ngại rủi ro địa chính trị, trái ngược với đà tăng tại Thượng Hải do nguồn cung thắt chặt và tồn kho giảm mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4/2026, thị trường kim loại ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch lớn. Trong khi giá đồng tại London giảm phiên thứ hai liên tiếp do tâm lý thận trọng về kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ ổn định và lượng tồn kho thắt chặt đã thúc đẩy giá tại thị trường Trung Quốc đi lên.

Phân hóa mạnh mẽ giữa London và Thượng Hải

Cụ thể, hợp đồng đồng giao sau 3 tháng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) giảm 0,67%, xuống còn 13.257 USD/tấn. Ngược lại, tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất chốt phiên tăng 0,41%, đạt mức 102.460 CNY/tấn (tương đương 15.025,22 USD/tấn). Đáng chú ý, có thời điểm giá đồng tại Thượng Hải đã tăng mạnh tới 1,01%.

Sự khác biệt này phản ánh rõ nét yếu tố cung - cầu cục bộ. Trong khi thị trường quốc tế đang chịu áp lực từ các rủi ro vĩ mô, thì thị trường nội địa Trung Quốc lại được hỗ trợ bởi các tín hiệu phục hồi sản xuất và tiêu thụ thực tế.

Rủi ro địa chính trị và áp lực từ thị trường năng lượng

Tâm lý thị trường hàng hóa thế giới đang bị chi phối mạnh bởi căng thẳng tại Trung Đông. Việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran và những phản ứng đáp trả từ phía Tehran liên quan đến eo biển Hormuz đã khiến giá dầu tăng trở lại. Lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải hàng hải quốc tế đã buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại mức độ rủi ro, gây áp lực lên giá các loại kim loại cơ bản trên sàn LME.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh tồn kho giảm sâu

Về mặt chính sách, Trung Quốc đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tháng thứ 11 liên tiếp. Quyết định này được đưa ra khi lạm phát có xu hướng gia tăng do chi phí năng lượng, trong khi tăng trưởng kinh tế đầu năm 2025 vẫn duy trì mức tích cực, làm giảm tính cấp thiết của việc nới lỏng tiền tệ thêm.

Tuy nhiên, các chỉ số về nhu cầu tiêu thụ tại nước này vẫn rất khả quan. Tồn kho đồng tại các kho của SHFE đã giảm 9,8% theo tuần, xuống còn 240.456 tấn tính đến ngày 17/4/2026. Tổng mức giảm kể từ giữa tháng 3 đến nay đạt gần 45%, cho thấy nguồn cung sẵn có đang thu hẹp nhanh chóng. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm đồng Dương Sơn dù giảm nhẹ xuống 68 USD/tấn nhưng vẫn duy trì ở mức cao, khẳng định nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc vẫn rất ổn định.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Bên cạnh đồng, các loại kim loại khác cũng có sự điều chỉnh trái chiều trong phiên giao dịch ngày 20/4/2026: