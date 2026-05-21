Giá đồng ngày 21/5 tăng lên 104.980 CNY/tấn do lo ngại nguồn cung từ Chile Giá đồng tại Thượng Hải ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp sau khi Chile hạ dự báo sản lượng năm 2026, trong khi giá tại London điều chỉnh giảm nhẹ.

Trong phiên giao dịch ngày 21/5, thị trường kim loại thế giới chứng kiến sự phân hóa giữa các sàn giao dịch lớn. Tại Thượng Hải, giá đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi sàn London ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày tăng nóng. Yếu tố cốt lõi thúc đẩy tâm lý thị trường hiện nay là những lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung từ Chile – quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới.

Thị trường Thượng Hải duy trì đà tăng phiên thứ năm

Hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng 1,38%, đạt mức 104.980 CNY (tương đương 15.441,19 USD)/tấn. Đây là phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp của mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc, phản ánh nhu cầu ổn định và tâm lý thận trọng về nguồn cung trong tương lai gần.

Trái ngược với diễn biến tại châu Á, giá đồng giao sau ba tháng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ghi nhận mức giảm 0,19%, xuống còn 13.630 USD/tấn. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đây chỉ là đợt chốt lời kỹ thuật sau khi giá đồng đã phục hồi tới 1,82% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Nguồn cung từ Chile và Indonesia gặp khó khăn

Nguyên nhân trực tiếp khiến giá đồng neo ở mức cao là do Chile hạ dự báo sản lượng. Theo đó, quốc gia này dự kiến sản lượng đồng sẽ giảm 2% trong năm 2026, xuống còn khoảng 5,3 triệu tấn. Các yếu tố dẫn đến sự sụt giảm này bao gồm:

Chất lượng quặng tại các mỏ cũ đang suy giảm dần.

Các hoạt động bảo trì định kỳ tại các nhà máy luyện kim.

Hạn chế trong vận hành và kết quả sản xuất yếu kém ngay từ đầu năm.

Mặc dù Chile kỳ vọng sản lượng sẽ phục hồi 4% vào năm 2027, nhưng áp lực trong ngắn hạn vẫn rất lớn. Bên cạnh đó, quá trình phục hồi tại mỏ Grasberg của PT Freeport Indonesia cũng đang kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, dự báo chỉ có thể đạt công suất tối đa vào cuối năm 2027.

Tác động từ đồng USD và địa chính trị

Đà tăng của đồng USD tạm thời chững lại sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình Iran. Ông cho biết Mỹ sẵn sàng chờ đợi một thỏa thuận hòa bình nhưng cũng không loại trừ các biện pháp tấn công nếu cần thiết. Việc đồng USD suy yếu khiến các kim loại cơ bản được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Tại khu vực eo biển Hormuz, tình hình logistics vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hai tàu chở dầu của Trung Quốc mang theo tổng cộng 4 triệu thùng dầu đã đi qua khu vực này thành công, dù Iran vẫn duy trì các lệnh phong tỏa một phần.

Diễn biến các kim loại khác trên thị trường

Thị trường kim loại cơ bản ghi nhận những biến động trái chiều trong phiên giao dịch cùng ngày. Cụ thể:

Kim loại Sàn SHFE (Thượng Hải) Sàn LME (London) Thiếc +3,33% -0,05% Kẽm +1,43% +0,01% Chì +1,22% +0,51% Nhôm +0,41% 0,00% Nikel -0,41% -0,73%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang trong giai đoạn nhạy cảm với các thông tin về nguồn cung và biến động tỷ giá. Việc các mỏ lớn tại Nam Mỹ và Đông Nam Á chưa thể tối ưu hóa sản lượng sẽ tiếp tục là giá đỡ vững chắc cho giá đồng trong giai đoạn tới.